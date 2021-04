Washington dostal osmičku. Chára sa pobil, Tatar dvakrát asistoval

Podľa portálu Hockey Fights to bol jeho 70. pästný súboj v profilige, mal v ňom navrch a napokon Martina poslal na lad. Jeho krajan Richard Pánik sa druhýkrát za sebou nezmestil do zostavy Capitals.

Pittsburgh ukončil dlhé čakanie

Dallas prerušil šesťzápasovú víťaznú šnúru Nashvillu, keď ho zdolal 4:1. Obranca hostí Andrej Sekera mal minutáž 16:40, do štatistík sa nezapísal.

Erik Černák vynechal pre zranenie v dolnej časti tela štvrtý duel v sérii, jeho Tampa Bay si poradila doma s Columbusom 3:2. Brayden Point k tomu prispel dvoma gólmi a brankár Andrej Vasilevskij 36 zákrokmi.

"Bol to náročný duel, hrali sme proti silnému a nepríjemnému súperovi. Bolo to hore-dole, stavili sme na to, čo sme si povedali pred zápasom, a vyšlo to," povedal strelec vyrovnávajúceho gólu Ross Colton.

Pittsburgh po viac ako šiestich rokoch uspel v Bostone, pod výhru 4:1 sa brankár Casey DeSmith podpísal 30 zákrokmi. Penguins bodovali naplno piatykrát v rade. V bránke domácich dostal pred Jaroslavom Halákom prednosť Daniel Vladař.

NHL - základná časť - 2. apríl:

Boston - Pittsburgh 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Góly: 52. Marchand (Bergeron, J. Zbořil) – 23. Aston-Reese (B. Tanev, F. Gaudreau), 34. Matheson (Angello, Ceci), 54. Zucker (Rodrigues, M. Pettersson), 58. Guentzel (Letang, Crosby)

/Jaroslav Halák (Boston) v zápase nenastúpil/