Lopušanová môže na MS U18 písať históriu. Na dosah má niekoľko rekordov

Nela Lopušanová počas MS v hokeji do 18 rokov 2025.
Nela Lopušanová počas MS v hokeji do 18 rokov 2025. (Autor: IIHF)
TASR|8. jan 2026 o 12:28
Absolvuje už štvrtý šampionát tejto kategórie.

Slovenská hokejistka Nela Lopušanová môže na nadchádzajúcich MS hráčok do 18 rokov v Kanade (10.-18. januára) prekonať niekoľko rekordov.

Spoločne s Lenkou Karkošovou absolvujú už štvrté MS tejto vekovej kategórie, čím sa vyrovnajú zápisu ďalších 22 hráčok.

Lopušanová figuruje na štvrtom mieste v historickom poradí produktivity na MS „18“, na ktorých zatiaľ nazbierala 26 bodov.

Na čele je Kanaďanka Coyne Schofieldová s 33 bodmi. Talentovaná Slovenka doteraz nastrieľala 16 gólov, čo je piaty najvyšší súčet v histórii. Aj v tomto ukazovateli má šancu stať sa rekordérkou, keďže na čele je Schofieldová s dostihnuteľným 6-gólovým náskokom.

Lopušanová získala na predošlých troch šampionátoch postupne 12, tri a 11 kanadských bodov. V 15 zápasoch dosiahla bilanciu 16 gólov a 10 asistencií.

Rekord v počte účastí vyrovná aj Mariana Šumegová, ktorá sa zaradí k Lívii Debnárovej a ďalším siedmim brankárkam, ktoré štartovali na troch MS tejto vekovej kategórie.

Šampionát sa uskutoční v kanadských mestách Sydney a Membertou v provincii Nové Škótsko. Slovenky sa predstavia v základnej B-skupine, v ktorej sa postupne stretnú s družstvami USA, Fínska a Česka.

Reprezentácie

    dnes 12:28
