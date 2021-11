Získajú na MS medailu vicemajstri Európy? Zo Slovákov je najvyššie Wang Jang

Najväčšou nádejou slovenskej výpravy bude dvojica v miešanej štvorhre Pištej - Balážová. Tandem získal na ME 2020 vo Varšave striebro a v USA štartuje v pozícii turnajovej sedmičky.

"Predstavím sa vo všetkých kategóriách, a aj keď by moje ambície v dvojhre mali byť najnižšie, nie sú," povedal Pištej a potvrdil tiež vysoké ambície v mužskej štvorhre.

Dobrou správou pre výpravu SR je, že 37-ročného Pišteja už netrápi zranenie kolena. Zdravotné problémy mu komplikovali tohtoročné ME aj olympiádu, na ktorej s Balážovou skončili už v osemfinále.

Okrem miešanej štvorhry budú obaja slovenskí reprezentanti štartovať aj v dvojhre a vo štvorhre. Pištej vytvorí dvojicu so Srbom Alexandarom Karakaševičom a Balážová nastúpi s Češkou Hanou Matelovou.

"S Karakaševičom sme nehrali pre pandémiu a jeho zranenie rok a pol, ale verím že to pôjde, najvyššie ambície sú však v zmiešanej štvorhre. Bolo by fajn, ak zopakujeme štvrťfinále z posledných majstrovstiev sveta."

Na svoj úspech z ME do 21 rokov však nebudú môcť nadviazať v ženskej štvorhre Kukuľková s Emou Labošovu. Slovenské reprezentantky z belgického Spa priniesli bronz, pričom mali na dosah aj boj o cennejší kov.

V Houstone spolu nemôžu nastúpiť na základe skoršieho postavenia v rebríčku ITTF, no turnaj v Belgicku pre ne rozhodne nebol posledným spoločným vystúpením: "Nikdy som veľmi nehrávala štvorhru, ale s Táňou budeme naďalej makať. V budúcnosti chceme štartovať na čo najviac turnajoch, myslíme aj na kvalifikáciu družstiev na olympiádu," povedala Labošová.

Dvojicu mrzelo, že sa nedostala do boja o zlato, no v súčasnosti už prevláda radosť z medaily: "Po zápase to bol smútok, ale s odstupom času sa teším z úspechu, ktorý sme dosiahli pre nás aj pre slovenský stolný tenis. Máme bronzovú medailu a dokázali sme, že patríme k európskej špičke."

Budú aj MS mládeže

Kukuľková s Labošovou vybojovali pre Slovensko tretí cenný kov v histórii ME do 21 rokov. Všetky tri sú zo štvorhier. Pred štyrmi rokmi sa Alexander Valuch postaral o zlato, keď v ruskom Soči triumfoval po boku Dána Andersa Linda.