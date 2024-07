Nenechajte si ujsť najväčšie ťaháky olympiády. Čo sa kedy deje? (deň po dni)

SOBOTA 27. júla Hneď v prvý deň zasiahne do boja viacero Slovákov. Začínajú sa súťaže v skejtbordingu a premiéru na olympiáde bude mať aj Košičan Richard Tury. V disciplíne park by chcel skončiť do 8. miesta. Medaila by bola prekvapením. Vlani však bol na MS piaty. Vo vodnom slalome sa začínajú súťaže C1 mužov a K1 žien. Postup do semifinále by nemal ujsť Eliške Mintálovej a Matejovi Beňušovi. Cyklistov čaká hneď v prvý deň súboj o medaily v časovke. Medzi mužmi bude tuhý boj medzi majstrom sveta Remco Evenepoelom a bývalým šampiónom Filippom Gannom či vychádzajúcou hviezdou 19-ročným Joshom Tarlingom. Chýba obhajca zlata Primož Roglič.

V časovke žien sa predstaví aj Nora Jenčušová, ktorá skončila vlani na ME senzačne štvrtá. Dve sekundy od bronzu. V bazéne sa môže odohrať už v prvý deň hier jeden z veľkých súbojov. Na 400 m voľný spôsob môžu proti sebe nastúpiť vo finále 7-násobná olympijská víťazka Katie Ledecká, svetová rekordérka Ariarne Titmusová a vychádzajúca hviezda Summer McIntoshová. Titmusová je aktuálnou majsterkou sveta a zrejme najväčšou favoritkou. Vlani zdolala na MS všetky súperky s obrovským trojsekundovým rozdielom. Austrálčanka je aj obhajkyňou z Tokia.

Hitom prvého dňa však bude zrejme aj zápas hádzanárskeho turnaja. Domáci Francúzi nastúpia proti Dánom. Je to opakovanie posledných dvoch olympijských finále a finále z vlaňajších MS. Dáni sú aktuálni majstri sveta, Francúzi zase olympijskí víťazi. Oba tímy sa môžu pokojne stretnúť znova finále. NEDEĽA 28. júla Už v nedeľu môžu teoreticky bojovať o medailu Slováci. Do finále vzduchovej pušky by sa mohol prebojovať Juraj Tužinský. V tejto disciplíne bol v Riu štvrtý. Semifinálové a finálové jazdy čakajú vo vodnom slalome kajakárky. Eliška Mintálová je vicemajsterkou sveta a vlani vyhrala aj jedny preteky Svetového pohára. V Tokiu obsadila po riskantnej jazde vo finále 9. miesto.

V plávaní začína svoju púť jedna z tvári parížskych hier León Marchand. Päťnásobného šampióna vedie bývalý tréner Michaela Phelpsa. Marchand vlani vymazal najstarší Phelpsov rekord vo svojej najsilnejšej disciplíne 400 m polohové preteky a v nej odštartuje svoj program. Prvý zápas v rámci basketbalového turnaja odohrá tím USA proti Srbsku. PONDELOK 29. júla Na programe hier je tromfová slovenská disciplína. V singlkanoe vo vodnom slalome nezískalo Slovensko medailu len jediný raz v Tokiu 2020. Matej Beňuš bude v Paríži patriť do úzkeho okruhu favoritov. Vlani skončil v celkovom hodnotení Svetového pohára druhý a tento rok bol na Svetovom pohári v Krakowe druhý. Vo finále vzduchovej pušky sa môže predstaviť Patrik Jány, ktorý je dvojnásobným majstrom Európy a nedávno na Svetovom pohári skončil druhý. V kvalifikácii trapu sa predstaví Marián Kovačócy. Vo windsurfingu sa v prvých jazdách predstaví Róbert Kubín v triede iQFoil. Súťaž v horskej cyklistike sa uskutoční bez Petra Sagana. Zlato v disciplíne obhajuje Brit Tom Pidcock, ktorý síce jazdí primárne cestnú cyklistiku, ale v horskej je aj aktuálnym majstrom sveta. Jeho vyzývateľmi by mali byť Švajčiari Mathias Flückiger a veterán Nino Schurter. Sedemnásťnásobný majster sveta štartuje už na piatej olympiáde. V hádzanárskom turnaji sa hrá šláger Švédsko - Španielsko UTOROK 30. júla Marián Kovačócy môže nastúpiť vo finále streľby na trap, ale kvalifikáciu a obhajobu zlatej medaily v rovnakej disciplíne začína Zuzana Rehák Štefečeková. V Tokiu v kvalifikácii trafila všetkých 125 terčov a do finále šla z prvej priečky. Na strelnici v Chateauroux však zatiaľ ešte nestrieľala. Vo vodnom slalome nastúpia na kvalifikačne jazdy ženy v C1 a muži v K1 – Zuzana Paňková a Jakub Grigar. Postup do semifinále by im nemal ujsť.

Premiérovo by sa malo súťažiť aj v Seine. Prvou súťažou bude olympijský triatlon. Cyklistika aj beh sú situované priamo v meste. Zlato obhajuje Nór Kristian Blummenfelt, no veľkým favoritom je Brit Alex Yee. Je mimoriadne silným bežcom a hladkých 10 km na konci triatlonu dokáže zabehnúť pod 30 minút. STREDA 31. júla Zuzana Rehák Štefečeková by mala súťažiť vo finále streľby na trap. V Tokiu jej vo finále stačilo aj 43 terčov z 50 na zlato. V tomto roku napríklad triumfovala na olympijskej kvalifikácii v Dauhá. V semifinále a finále C1 žien vo vodnom slalome by sa mala predstaviť 19-ročná Zuzana Paňková. Na olympiáde to bude jej premiéra. Tento rok získala striebro na ME, lenže sa jej to podarilo v K1. Francúz León Marchand sa v bazénovom plávaní pokúsi o jedinečnú kombináciu. Disciplíny 200 m prsia a 200 m motýlik sú natoľko odlišné, že na OH v nich ešte nik nezískal súčasne medailové umiestnenie na jedných hrách.

Marchand chce byť prvý. Jeho úloha je o to náročnejšia, že rozplavby, semifinále aj finále oboch je vždy v jeden deň. V stredu je na programe finále. Do Seiny by mali v stredu skočiť zase triatlonistky. Zlato obhajuje Flora Duffyová. Veľkou favoritkou je však Britka Beth Potterová, ktorá na OH v Riu štartovala v atlerike na 10 000 m a je výborná bežkyňa. ŠTVRTOK 1. augusta Šiesty deň na OH odštartujú chodci. V chôdzi na 20 km sa predstaví trojica slovenských atlétov – Dominik Černý, Hana Burzálová a Mária Katerinka Czaková. Športový strelec Patrik Jány môže zabojovať vo finále ľubovoľnej malokalibrovky o prvú medailu z olympijských hier.

Šancu na cenný kov má aj kajakár Jakub Grigar, ktorý obhajuje striebornú medailu z Tokia. Na programe je semifinále a finále v disciplíne vodného slalomu K1. Predstaví sa i plavec Matej Duša v disciplíne 50 m voľným spôsobom, ktorého čakajú rozplavby a prípade postupu i večerné semifinále. Jachtár Róbert Kubín má na programe posledné štyri jazdy v disciplíne IQ FOIL, ktoré sa uskutočnia pri pobreží Marseille. Reprezentantka v boxe vo váhovej kategórii 66 kg, Jessica Triebeľová, sa v prípade postupu z prvého kola predstaví v osemfinále.

Americká plavkyňa Katie Ledecká. (Autor: TASR/AP)

Americká plavkyňa Katie Ledecká štartuje štvrtýkrát na olympijských hrách a má šancu stať sa najúspešnejšou ženou v histórii hier. Zatiaľ táto méta patrí sovietskej gymnastke Larise Latyninovej, ktorá získala 9 zlatých medailí. Svoju medailovú zbierku môže rozšíriť v štafetových pretekoch na 4 x 200 metrov voľným spôsobom. PIATOK 2. augusta Siedmy deň na OH pokračuje atletickými súťažami. Vicemajsterka Európy v behu na 800 metrov, Gabriela Gajanová, odštartuje púť pod piatimi kruhmi v rozbehoch. Zapojí sa i slovenská plavkyňa Tamara Potocká v disciplíne 200 m polohové preteky. Na programe sú rozplavby a v prípade postupu i večerné semifinále. V disciplíne plavca Mateja Dušu je na programe finále na 50 m voľným spôsobom. Po dvadsiatich jazdách v jachtárskej disciplíne IQ FOIL sa môže slovenský reprezentant Róbert Kubín predstaviť vo finále.

Svoju púť štartuje slovenský džudista v disciplíne nad 100 kg Márius Fízel, ktorý na poslednom európskom šampionáte vybojoval bronz. Na programe sú všetky kolá, o olympijskom šampiónovi rozhodne večerné finále. SOBOTA 3. augusta Slovenské reprezentantky v skeete Danka Barteková a Vanesa Hocková odštartujú svoje pôsobenie pod piatimi kruhmi v ôsmy deň na OH. Na programe je prvý deň kvalifikácie. Vodní slalomári Matej Beňuš, Jakub Grigar, Eliška Mintálová a Zuzana Paňková sa predstavia v prvom kole kajak krosu. O pekný výsledok zabojuje cyklista Lukáš Kubiš v pretekoch s hromadným štartom. Na predchádzajúcich olympijských hrách mal pri pokuse o únik kolíziu so súperom a rozhodcovia ho stiahli z trate. V disciplíne slovenskej plavkyne Tamary Potockej je na programe finále na 200 m polohové preteky. Americká plavkyňa Katie Ledecká má šancu stať sa najúspešnejšou ženou v histórii hier. Svoju medailovú zbierku môže rozšíriť v disciplíne 800 metrov voľným spôsobom. Môže byť prvou plavkyňou, ktorá vyhrá disciplínu na štyroch OH po sebe. Od roku 2012 vládne disciplíne 800 m voľný spôsob. NEDEĽA 4. augusta Deviaty deň na OH môže pre slovenské farby priniesť cenný kov. V športovej streľbe v disciplíne skeet je na programe druhý deň kvalifikácie aj so slovenskými strelkyňami Dankou Bartekovou a Vanesou Hockovou. V prípade postupu sa obe predstavia v poobedňajšom finále. Najväčšie nádeje sa vkladajú do Bartekovej, ktorá drží titul majsterky sveta i Európy. Slovenskí vodní slalomári Matej Beňuš, Jakub Grigar, Eliška Mintálová a Zuzana Paňková sa predstavia v rozjazdách kajak krosu.

Cyklistka Nora Jenčušová zakončí pôsobenie pod piatimi kruhmi v pretekoch s hromadným štartom. Na programe je semifinále behu na 800 metrov. V disciplíne na ME v Ríme zažiarila slovenská atlétka Gabriela Gajanová, ktorá si pripísala titul vicemajsterky Európy.

Gabriela Gajanová. (Autor: TASR/AP)

Rozhodne sa o olympijskom šampiónovi v mužskej dvojhre v tenise. Tenista Novak Djokovič vyhral v kariére 24 grandslamových turnajov, so Srbskom oslávil triumf v Davis Cupe, len na prémiách zarobil vyše 180 miliónov dolárov, ale v bohatej zbierke úspechov mu jeden stále chýba. Zlato z olympiády. V Paríži bude štartovať na svojich piatych olympijských hrách. Z Pekingu 2008 má bronz, keď v semifinále prehral v troch setoch s Rafaelom Nadalom. Vrchol deviateho dňa v Paríži bude finále behu na 100 metrov mužov. Najväčším ašpirantom na titul je Američan Noah Lyles, ktorý je v životnej forme. Na podujatí Diamantovej ligy vyhral stovku v osobnom rekorde 9,81. Vyzývateľmi Lylesa budú o. i. krajan Christian Coleman, Letsile Tebogo z Botswany, či Jamajčania Oblique Seville a Kishane Thompson.

PONDELOK 5. augusta Desiaty deň na OH bude záverečný pre vodný slalom. Vo finálových jazdách kajak krosu sa môže predstaviť až štvorica slovenských reprezentantov - Matej Beňuš, Jakub Grigar, Eliška Mintálová a Zuzana Paňková. Na programe je finále behu na 800 metrov, možno aj so Slovenkou Gabrielou Gajanovou. Bežkyňa Sifan Hassanová sa na olympiáde pokúsi nielen napodobniť výkon Emila Zátopka z olympijských hier 1952 v Helsinkách, ale môže ho dokonca aj prekonať. Hassanová sa už na hrách v Tokiu pokúšala o kombináciu troch behov - 1500 m, 5000 m a 10 000 m. Vybojovala dve zlaté a bronz. Teraz k tejto kombinácii pridala maratón. Prvú zo série medailí môže získať v pondelňajšom behu na 5000 metrov. UTOROK 6. augusta V boxe môže v semifinále kategórie do 66 kg nastúpiť Jesica Triebeľová. Je to však potenciálne jediná slovenská zástupkyňa, ktorá v tento deň zasiahne do bojov. V basketbalovom turnaji mužov sa začína vyraďovacia časť. Dokáže niekto potrápiť Američanov, ktorí majú výnimočne silný tím? Rovnako v plážovom volejbale, volejbalovom a hádzanárskom turnaji žien. Na stredných tratiach dominuje Jakob Ingebrigtsen už štyri roky. V Paríži bude bojovať vo dvoch disciplínach. V stredu bude obhajovať zlato na 1500-vke. V júni sa stal na tejto trati majstrom Európy a týždeň pred olympiádou zabehol aj nový európsky rekord – 3:26,73 min. Vlani na MS ho však zdolal Brit Josh Kerr a výrazne sa zlepšil jeho krajan Narve Gilje Nordas, ktorého začal trénovať Ingebrigtsenov otec.

Ženy budú zase súperiť o titul v šprinte na 200 metrov. Líderkou svetových tabuliek (21,78 s) je Američanka Gabrielle Thomasová, tretia z Tokia. V skejtbordingu budú ženy bojovať o medaily v disciplíne park, v ktorej v Tokiu žiarili tínedžerky. V Paríži napríklad štartuje 16-ročná Sky Brownová, ktorá už má bronz z predchádzajúcich hier. STREDA 7. AUGUSTA V rozbehoch na 100 m prekážok sa predstaví Viktória Foster a v chodeckej štafete (42 km) nastúpia pravdepodobne Hana Burzalová a Dominik Černý. Bude vrcholiť súťaž v športovom lezení v disciplíne speed. Lezci musia, čo najrýchlejšie zdolať vertikálnu stenu s výškou 15 metrov. V dráhovej cyklistike sa bude rozhodovať o šampiónoch v stíhacích pretekoch. V Tokiu dokázal vo finále talianske družstvo neuveriteľným výkonom vytiahnuť Filippo Ganna. Tím zvíťazil v novom svetovom rekorde a v Paríži sa Taliani hotujú obhájiť zlato. Naopak odvetu chystajú Dáni a útočiť na zlato chcú aj Briti. V behu na 400 sa vracia po zranení olympijský šampión Steven Gardiner. Medzi jeho vyzývateľmi sú strieborný z vlaňajších MS Matthew Hudson-Smith a najrýchlejší Američan Quincy Hall. V sketbordingu budú v disciplíne park súťažiť muži. Štartuje vyraďovacia časť hádzanárskeho turnaja mužov. ŠTVRTOK 8. AUGUSTA Pozornosť fanúšikov sa bude upierať na Stade de France, kde pokračujú súťaže v atletike. V akcii môže byť Viktória Forster na 100 m cez prekážky. V medailovej misii bude pokračovať americký šprintér Noah Lyles.

Finále behu na 200 m je na programe o 20.30. Lyles sa netají ambíciou prekonať legendárneho Jamajčana Usaina Bolta, ktorý získal v Londýne 2012 aj v Riu 2016 tri zlaté medaily (100 m, 200 m a 4x100 m). Američan chce pridať titul aj v štafete na 4x400 m a na dvestovke túži prekonať Boltov svetový rekord 19,19. Zaujímavé divadlo sľubuje súťaž oštepárov a v nej súboj obhajcu titulu Neeraja Chopru z Indie s českým majstrom Európy Jakubom Vadlejchom. Basketbalový turnaj mužov ponúkne semifinálové zápasy. Okrem favorizovaných Američanov by sa v tejto fáze turnaja mohli objaviť aj Španieli či domáci Francúzi. Medaily rozdelia aj v športovom lezení na rýchlosť. Očakáva sa, že padne doterajší svetový rekord na 15 m stene, ktorý drží časom 4,79 Američan Sam Watson. PIATOK 9. AUGUSTA Na olympiáde rozdelia v tento deň 34 medailových kolekcií. V boxerskom ringu sa uskutoční aj finále ženskej kategórie do 66 kg, v ktorej v Paríži súťaží Jessica Triebeľová. Na zápasnícku žinenku nastúpi Osetínec so slovenským pasom Tajmuraz Salkazanov v kategórii do 74 kg. Účasť Viktórie Forster v semifinále na 100 m cez prekážky by bola senzácia. Na atletickom štadióne bude vrcholom finále štafety na 4x100 m, pozornosť púta aj finále na 400 m prekážok mužov a súboj obhajcu titulu Karstena Warholma z Nórska s Alisonom dos Santosom a Raiom Benjaminom. Pod Eiffelovou vežou vyvrcholí zápasmi o medaily atraktívny turnaj v plážovom volejbale žien a rozhodne sa aj o titule vo futbale mužov a prvých medailistov v histórii spoznáme aj v novom olympijskom športe - breakingu. SOBOTA 10. AUGUSTA V ponuke je 39 medailových kolekcií, medzi nimi aj jedna v zápasení voľným štýlom v kategórii do 74 kg, v ktorej na olympiáde súťaží Tajmuraz Salkazanov reprezentujúci Slovensko. V atletike je na programe finále maratónu mužov, v ktorom sa pokúsi o zápis do histórie 39-ročný kenský vytrvalec Eliud Kipchoge. V Paríži môže dosiahnuť niečo výnimočné: vyhrať tretí olympijský maratón po sebe. Titul v maratóne na olympijských hrách v minulosti obhájil legendárny Etiópčan Abebe Bikila (1960, 1964) a Waldemar Cierpinski z NDR (1976, 1980), tri víťazstvá za sebou ešte nedosiahol nik.