Finalistka Roland Garros má na OH v Paríži jediný cieľ. Chce selfie s Nadalom

Pre informačný servis OH 2024 však uviedla, že pod piatimi kruhmi by si rada splnila svoj veľký sen.

"Takéto otázky ma vždy zaskočia. Ale mojím cieľom na tejto olympiáde je požiadať Rafu Nadala o selfie,“ vyhlásila Paoliniová so smiechom a dodala: "Z predchádzajúcich olympiád mám po jednej s Rogerom Federerom aj Novakom Djokovičom, takže by som chcela požiadať o fotku aj Rafu.

Budem sa cítiť trochu trápne, ale pokúsim sa o to. Ak nejakého Rafu uvidíte na mojom Instagrame, bude to znamenať, že sa mi to podarilo.“

Paoliniová vraví, že ju opantal zvláštny pocit, že sa po takom krátkom čase opäť ocitla na antukových kurtoch Rolanda Garrosa.

Napriek tomu vníma niektoré odlišnosti v porovnaní s grandslamovým turnajom, ktorý v Paríži vrcholil počas druhého júnového víkendu: "Loptičky sú iné, možno trochu aj povrch. Tiež počasie. Ale vždy je to krásne miesto pre tenis.“

Dvadsaťdeväťročná hráčka je po odstúpení Jannika Sinnera najväčšou tenisovou nádejou Talianska v Paríži.