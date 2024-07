Ceremoniál, aký ešte svet nevidel. Návrat speváčky či futbalový majster sveta s ohňom?

Rizikové podujatie

Ešte niekoľko týždňov pred otváracím ceremoniálom sa diskutovalo o tom, či má Paríž plán B, ak by sa ceremoniál nemohol uskutočniť na Seine.

Hovorilo sa o tom, že by sa podujatie mohlo presunúť na futbalový štadión Stade de France, no momentálne je to nereálne. Ak by bolo treba, je možné skrátiť trasu plavby.

Francúzsko si uvedomuje hrozby možných teroristických útokov a otvorený otvárací ceremoniál je mimoriadne rizikový. V deň začiatku OH bude v službe až 45 000 príslušníkov francúzskych bezpečnostných síl. Počas ceremoniálu bude uzavretý aj vzdušný priestor nad Parížom.