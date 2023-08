Štatistika ho prekvapila. Ani neviem, či mi chlapci schovali puk, tvrdí najmladší strelec

„Bolo to náročné, ale myslím, že som to zvládol v pohode. Musím zlepšiť fyzické vlastnosti a nabrať viac sily,“ reagoval odchovanec trenčianskeho hokeja.

Po prvej tretine sme si povedali, čo treba v presilovej hre zlepšiť a v tretej tretine sa nám to podarilo. Dovtedy to vôbec nefungovalo, aspoňže potom nám to padlo.

Chceli sme turnaj ukončiť výhrou, ale nepodarilo sa to. V zápase s Nemeckom sme nehrali šesťdesiat minút naplno. Nevstúpili sme do zápasu, ako sme chceli. Hrali sme dobre iba tretiu tretinu.

Čomu pripisujete výpadok v poslednom zápase? Slovenský tím mal dobrú energiu, ale stal sa pravý opak.

Mali sme hrať naplno, aj keď sme dostali gól. Už sa s tým však nič nedá robiť.

Pred turnajom ste mali väčšie očakávania. Ako ho hodnotíte?

Hodnotím ho veľmi zle. Nikto nechce skončiť na poslednom mieste. Dali sme do toho maximum. Mrzí ma to aj kvôli fanúšikom. Podpora v hľadisku bola skvelá na každom zápase. Fanúšikov bolo počuť. Proti Fínom sme ukázali, že vieme hrať so srdcom. V zápase s Nemeckom sa nám to nepodarilo.

Čakali ste, že sa prebojujete do nominácie na prestížny turnaj?

Musel som pre to spraviť maximum, aby som sa tam dostal. Snažím sa drieť počas celej sezóny a robiť veci extra. Podarilo sa mi to. Som za to veľmi rád. Zároveň som najmladší hráč na turnaji. Bol to môj menší cieľ, ktorý sa mi splnil.