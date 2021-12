Šampionát by sa mohol konať nanovo v lete, naznačil šéf IIHF

Zdravie a bezpečnosť hráčov musia byť podľa neho na prvom mieste. Francúzsky šéf IIHF však nevylučuje, že by sa juniorský šampionát mohol konať nanovo v náhradnom termíne v lete.

Prinieslo veľké sklamanie, no bolo v konečnom dôsledku nevyhnutné.

EDMONTON. Rozhodnutie o zrušení MS hokejistov do 20 rokov bolo podľa prezidenta Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Luca Tardifa náročné.

Podľa Tardifa by sa obnovené MS dvadsiatok mohli uskutočniť v júni, júli alebo auguste, po svetovom šampionáte mužov v Tampere a Helsinkách.

Najbližší mesiac si to všetko premyslíme a možno prídeme s milým prekvapením. Myslím si, že to dlhujeme mladým hráčom, potrebujú toto dôležité podujatie," uviedol Tardif podľa webu IIHF.

"Dúfam, že toto nie je koniec. Áno, zrušili sme turnaj, no ja a ani organizačný výbor nechceme vzdať usporiadanie tohto podujatia, ak to bude možné.

Juniorský šampionát v Kanade zrušili po tom, ako pozitívne prípady koronavírusu mali za následok kontumácie troch zápasov v priebehu dvoch dní a tímy USA, Česka a Ruska museli nastúpiť do karantény.

"Skutočne, toto rozhodnutie som urobili s ohľadom na bezpečnosť hráčov, členov realizačných tímov a ľudí, ktorí sa podieľali na organizácii turnaja.

To bol najdôležitejší bod. Museli sme majstrovstvá zrušiť. Bolo to ťažké rozhodnutie, no nemali sme na výber," vysvetlil Tardif.