Rusi reagujú na škandál v lietadle. Česi všetko zvalili na nás, bránia sa

"Potom sme nasadli do lietadla a už v tej chvíli sme si všimli, že niektorí členovia ruskej výpravy nedodržiavali hygienické pravidlá. Úlohu v tom hral zrejme aj alkohol. Jeden z členov ruského realizačného tímu dokonca fajčil v tuneli pred vstupom do lietadla. Niektorí spolucestujúci sa potom sťažovali na správanie Rusov a posádka z tohto dôvodu nechala vyprázdniť celé lietadlo," uviedol ďalej Černý.

"Tieto mikiny dostali všetci hráči pred začiatkom šampionátu. Bohužiaľ, tie české vyzerajú úplne rovnako ako ruské, len s tým rozdielom, že na mikinách našich hráčov je nápis 'Czech Republic' a na tých ruských 'Russia'. A prakticky len z tohto dôvodu nás hodili do rovnakého vreca ako Rusov a povedali nám, že celá česká a ruská výprava už do lietadla nemôžu nastúpiť."

Rus videl zvracať fínskeho hráča

Reakcia Rusov sa v médiách objavila v nedeľu, tréner výberu Sergej Zubov pre Sport Express uviedol: "Česi všetko veľmi rýchlo zapreli a všetko zvalili na nás. My to neurobíme, ale robiť to, čo robia oni, je veľmi škaredé. Verzia, že ich nepustili späť na palubu, pretože si ich pomýlili s našou posádkou, je jednoducho smiešna. Každá delegácia má určitý počet ľudí, vstupenky nie sú bezmenné, naše mikiny majú rôzne logá a nápisy, pomýliť si tímy je jednoducho nemožné. Ak by sa Česi správali, tak ako tvrdia, pustili by ich späť."

Útočník Vasilij Ponomarev sa vyjadril k situácii, ktorá nastala pred vykázaním oboch výprav.