Druhý test mal Mičkov negatívny, tvrdia Rusi

RED DEER. Hokejový šampionát do 20 rokov po nových prípadoch covidu zrušili. Posledný pozitívny test mal ruský útočník Matej Mičkov.

Nasledujúci zápas Rusov so slovenským tímom organizátori kontumovali v prospech Slovákov. No krátko na to ukončili celý turnaj. Ruská strana po kontumácii cíti krivdu.

Organizáciu vraj sprevádzal chaos. A hoci mali byť opatrenia dostatočné pre hladký priebeh turnaja, ukázalo sa, že hotely s hokejistami neboli úplne izolované.

Podľa viacerých zdrojov sa v hoteli, kde sú ubytovaní švajčiarski hráči, konala veľká svadba. Bublina, v ktorej mali byť hráči, tak bola len naoko a opatrenia neboli dostatočné.