Nezvládol prvú zákrutu a padol až za TOP 10. Márquez stíhaciu jazdu dotiahol až k triumfu

Tentokrát klesol mimo najlepšej desiatky a dokázal sa prebojovať až na prvé miesto a získať tretiu výhru v tomto ročníku. Zároveň to bol jeho štvrtý triumf na VC Austrálie.

"Neviem, kde som bol v prvej zákrute, no prebehol som veľa jazdcov a myslel som si, že je nemožné dobehnúť Martina. V piatom alebo šiestom kole som chytil rytmus a bolo to pokojnejšie, síce trocha stresujúce, ale som šťastný," citovala Marqueza agentúra Reuters.

Martin napriek druhému miestu zvýšil náskok na rivala v boji o titul Francesca Bagnaiu o štyri body a Talian má momentálne 20-bodové manko. V Austrálii skončil na tretej pozícii.

"Boli to určite náročné preteky. Mal som dobrú rýchlosť, no pocitovo to bolo iné ako včera," vysvetlil Martin.