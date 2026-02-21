Po období neistoty prišlo konečné rozhodnutie. Staněk opúšťa formulu 2, bude pôsobiť v Japonsku

Automobilový jazdec Roman Staněk po troch rokoch opustí formulu 2. V tohtoročnej sezóne bude pretekať v japonskom seriáli Super Formula za tím Kondo.
Novinárom to povedal v tlačovej správe. Medzi jeho súperov bude po novom patriť aj dvojnásobný svetový šampión v rely Fin Kalle Rovanperä, ktorý sa rozhodol skúsiť preteky na okruhoch.
"Na túto novú výzvu sa ohromne teším. Po šiestich rokoch v paddocku sprievodných sérií formuly 1 je to pre mňa veľká zmena," poznamenal Staněk.
"Super Formula je extrémne rýchla a konkurencia je veľmi silná. Už sa neviem dočkať, keď začnem pracovať s tímom, spoznám všetkých členov a prvýkrát vycestujem na trať. Verím, že v Japonsku môžeme byť úspešní a že spoločne dosiahneme skvelé výsledky," dodal český jazdec.
Jeho tímovým kolegom bude rezervný pilot stajne Williams vo formule 1 Brit Luke Browning, ktorý vlani skončil štvrtý v šampionáte F2, o šesť miest pred Staňkom. Ďalším členom japonskej stajne je domáci pretekár Ukjo Sasahara.
Na budúci týždeň čakajú Staňka predsezónne testy na okruhu Suzuka. Seriál Super Formule potom odštartuje 4. a 5. apríla v Motegi. Až do novembra čaká účastníkov 12 zastávok.
Desiate miesto v minulej sezóne bolo pre Staňka najlepším výsledkom v konečnom poradí F2. Počas roka sa päťkrát prebojoval na stupne víťazov a v júli v belgickom Spa vyhral prvýkrát hlavné preteky.
V roku 2005 štartoval v japonskom seriáli, vtedy ešte známom ako formula Nipppon, iný český jazdec Jaroslav Janiš. Práve v tíme Konto absolvoval tri preteky.