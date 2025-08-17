Marquez kraľuje MotoGP. V Rakúsku oslávil šieste víťazstvo za sebou

Marc Marquéz.
Marc Marquéz. (Autor: REUTERS)
TASR|17. aug 2025 o 15:47
Marc Marquez štartoval zo štvrtého miesta.

MotoGP 2025

Výsledky Veľkej ceny Rakúska:

1.

Marc Marquez

Španielsko

Ducati

42:11,0 m

2.

Fermin Aldeguer

Španielsko

Ducati

+ 1,118 s

3.

Marco Bezzecchi

Taliansko

Aprilia

+ 3,426 s

4.

Pedro Acosta

Španielsko

KTM

+ 6,864 s

5.

Enea Bastianini

Taliansko

KTM Tech3

+ 8,731 s

6.

Joan Mir

Španielsko

Honda

+ 10,132 s

SPIELBERG. Španielsky motocyklový pretekár Marc Marquez triumfoval v nedeľu na Veľkej cene Rakúska v kráľovskej triede MotoGP.

Jazdec stajne Ducati slávil deviate víťazstvo z 13 tohtoročných pretekov, z toho šieste v sérii. Svoj náskok na čele šampionátu zvýšil pred svojim bratom Alexom už na 120 bodov.

Marc Marquez štartoval zo štvrtého miesta. Držiteľa pole position Taliana Marca Bezzecchiho predbehol v 20. kole a vytvoril si náskok a finišoval o 1,1 sekundy pred krajanom Ferminom Aldeguerom.

Dvadsaťročný pretekár dosiahol druhým miestom najlepšie umiestnenie vo svojej kariére. Pódium doplnil Bezzecchi s mankom tri a pol sekundy.

Šesťnásobný majster sveta Marc Marquez zaznamenal svoje premiérové víťazstvo na okruhu v Spielbergu v kariére.

MotoGP 2025

/priebežné poradie po 13 z 22 pretekov/

1.

Marc Márquez

Ducati

418 b

2.

Alex Marquez

Ducati

276 b

3.

Francesco Bagnaia

Ducati

221 b

