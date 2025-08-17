Marquez kraľuje MotoGP. V Rakúsku oslávil šieste víťazstvo za sebou

MotoGP 2025
Výsledky Veľkej ceny Rakúska:
1.
Marc Marquez
Španielsko
Ducati
42:11,0 m
2.
Fermin Aldeguer
Španielsko
Ducati
+ 1,118 s
3.
Marco Bezzecchi
Taliansko
Aprilia
+ 3,426 s
4.
Pedro Acosta
Španielsko
KTM
+ 6,864 s
5.
Enea Bastianini
Taliansko
KTM Tech3
+ 8,731 s
6.
Joan Mir
Španielsko
Honda
+ 10,132 s
SPIELBERG. Španielsky motocyklový pretekár Marc Marquez triumfoval v nedeľu na Veľkej cene Rakúska v kráľovskej triede MotoGP.
Jazdec stajne Ducati slávil deviate víťazstvo z 13 tohtoročných pretekov, z toho šieste v sérii. Svoj náskok na čele šampionátu zvýšil pred svojim bratom Alexom už na 120 bodov.
Marc Marquez štartoval zo štvrtého miesta. Držiteľa pole position Taliana Marca Bezzecchiho predbehol v 20. kole a vytvoril si náskok a finišoval o 1,1 sekundy pred krajanom Ferminom Aldeguerom.
Dvadsaťročný pretekár dosiahol druhým miestom najlepšie umiestnenie vo svojej kariére. Pódium doplnil Bezzecchi s mankom tri a pol sekundy.
Šesťnásobný majster sveta Marc Marquez zaznamenal svoje premiérové víťazstvo na okruhu v Spielbergu v kariére.
MotoGP 2025
/priebežné poradie po 13 z 22 pretekov/
1.
Marc Márquez
Ducati
418 b
2.
Alex Marquez
Ducati
276 b
3.
Francesco Bagnaia
Ducati
221 b