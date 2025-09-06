Dominancia Marca Marquéza pokračuje. Vyhral sobotný šprint na domácej veľkej cene

Španielsky motocyklový pretekár Marc Marquez z tímu Ducati sa teší z víťazstva v šprinte. (Autor: TASR/AP)
Španielsky motocyklový pretekár Marc Marquez z tímu Ducati sa teší z víťazstva v šprinte. (Autor: TASR/AP)
TASR|6. sep 2025 o 16:03
Urobil tak ďalší dôležitý krok k zisku titulu.

BARCELONA. Španielsky motocyklový jazdec Marc Marquéz urobil ďalší dôležitý krok k zisku titulu majstra sveta v MotoGP.

Po triumfe v sobotnom šprinte na domácej Veľkej cene Katalánska v Barcelone zvýšil svoj náskok na čele celkového poradia na 187 bodov pred svojím mladším bratom Alexom Marquezom.

Marc Marquez je šesťnásobný svetový šampión, svoj posledný titul získal ešte v roku 2019. V tejto sezóne vyhral 14 z 15 šprintov.

Jeho brat Alex v sobotu v šprinte dlho viedol, ale štyri kolá pred koncom spadol. Obaja však už v predstihu zabezpečili pre tím Ducati triumf v Pohári konštruktérov.

Druhý bol v šprinte Fabio Quartararo z Francúzska a tretí Talian Fabio Di Giannantonio. Hlavné preteky sú na programe v nedeľu o 14.00 h.

Španielsky motocyklový pretekár Marc Marquez z tímu Ducati sa teší z víťazstva v šprinte.
Španielsky motocyklový pretekár Marc Marquez z tímu Ducati sa teší z víťazstva v šprinte.
Dominancia Marca Marquéza pokračuje. Vyhral sobotný šprint na domácej veľkej cene
dnes 16:03
