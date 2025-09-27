Bagnaia vyhral šprint v Japonsku, Marc Marquez má titul na dosah

MOTEGI. Víťazom šprintu v rámci Veľkej ceny Japonska seriálu MotoGP sa stal taliansky motocyklista Francesco Bagnaia.
Na druhom mieste prišiel do cieľa Španiel Marc Marquez, ktorý sa už o niekoľko hodín môže radovať z celkového triumfu v seriáli majstrovstiev sveta.
Tridsaťdvaročnému Marquezovi stačí prísť so svojou Ducati do cieľa nedeľňajších pretekov na druhom mieste a aj keby jeho brat Alex vyhrá preteky, tak sa bude tešiť z celkovo siedmeho triumfu v MotoGP a prvého od roku 2019.
„Tempo bolo a stále sa to zlepšuje. Budú to dlhé preteky, ale našim hlavným cieľom je získať titul,“ citovala agentúra AFP Marca Marqueza po dojazde do cieľa.