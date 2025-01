Ogier sa radoval na rely v Monte Carle z jubilejného víťazstva, obhajca Neuville mimo TOP 5

Rely Monte Carlo

Mnohonásobný majster sveta na Toyote nie je stálou súčasťou šampionátu, no monackú rely ovládol desiaty raz a prekonal tak vlastný rekord.

Tam sa Toyotám, ktoré zvolili pneumatiky so stredovými čapmi do zľadovatených úsekov, priblížil Fourmaux, no poradie na pódiu nakoniec nezmenil.

Ako ďalšia je na programe februárová snežná rely Švédska, pričom Ogier vedie celkové poradie s 33 bodmi.

Po novom dostávajú jazdci 25 bodov za celkovú výhru, 5 za najrýchlejší čas v rámci nedele a ďalších päť za triumf v power stage.

Francúzovi ušli dva body v nedeľnom hodnotení, kde bol najrýchlejší Evans.