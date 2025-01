Svitko mal nadosah lepší výsledok. Hneval sa na súpera. Malo by platiť fair play, vravel

Hneval sa na Rakúšana

Vyhlasovanie jazdcov v cieli poslednej etapy na Rely Dakar je skromné. Nesprevádzajú ho veľké ovácie a šou. Na pódium v cieli sa však dostanú všetci. Aj posledná posádka dostane potlesk a môže zažiť rovnaké pocity ako víťazi.

So Svitkom boli na pódiu aj mechanik Ladislav Morinec a logistik Rastislav Kokavec.

Preteky boli pre slovenského jazdca napínavé do posledných kilometrov. Stále bojoval o 9. priečku, na ktorú strácal len 29 sekúnd. To je mizivý rozdiel.

Meraný úsek poslednej etapy však mal len 61 kilometrov a jazdci doňho štartovali v skupinkách.

Rakúšan Tobias Ebster tak mal jednoduchšiu úlohu a stačilo mu držať sa Svitka. Preto sa mu podarilo, hoci tesne, svoje umiestnenie obhájiť. Pred Svitkom si udržal náskok 44 sekúnd.

"Nahneval ma, pretože v desiatej etape zneužil, že máme elektronické roadbooky. Ja som navigoval a on sa tváril, že mu roadbook nefunguje a šiel rovno. Zneužil to. Keď sa stretneme, hovorí mi: Dobrá práca, Štefan. Ale nahneval ma. Poznáme sa, pretože päť rokov spolu súťažíme," opisoval Svitko pre českého publicistu Miloslava Janáčka.

Naznačil, že jeho súper mal roadbook plne funkčný a len tvrdil, že mu nefungoval, aby mohol dostať rovnaký čas, ako dosiahol Svitko. Tým pádom si svoj náskok pred ním udržal.

"Najprv som to nevedel, ale v cieli išiel za organizátormi, že nemohol navigovať. Šiel som po etape za ním a som mu povedal ako to bolo. Ak mal problém s roadbookom, mal to nahlásiť. Ale on v cieli išiel za organizátormi, aby mu dali lepší čas. Malo by platiť fair play. Je to mladý chlapec. Môže mať víťazstvá pred sebou, ale nie týmto štýlom. Je to nespravodlivo vybojované. Ale desiate miesto ma teší."

V celkovom poradí za víťazom Danielom Sandersom zaostal o 2:14 h.

Lekári mu hovorili, aby na Dakar zabudol

Svitko dokončil dvanásty Dakar. V tomto ročníku sa vo výsledkoch postupne posúval dopredu. V 10. etape vybojoval 4. priečku a v poslednej etape bol piaty.

Najväčšiu stratu nabral v úvode pretekov, kedy čelili jazdci najnáročnejším etapám. Záver pretekov bol rýchly, pretože v posledných dňoch boli merané úseky krátke a k zmenám v celkovom poradí už nedochádzalo.

Svitko štartoval na pretekoch napriek veľmi náročnej predchádzajúcej sezóne. Utrpel dve vážne zranenia. Najskôr mu pri páde pukol hrudný stavec a neskôr utrpel trieštivú zlomeninu kľúčnej kosti.