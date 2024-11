Ulrich a Schwarzbacher po tretí raz na Dakare, chcú sa zlepšiť a prísť do cieľa

BRATISLAVA. Po tretí raz vo svojej kariére budú na Rely Dakar (od 3. - do 17. januára 2025) štartovať slovenskí pretekári Juraj Ulrich (pilot) a Ľuboš Schwarzbacher (navigátor).

Mechanici budú Tomáš Augustín a Jaroslav Čechvala.

"Očakávania sú vždy rovnaké - radi by sme došli do cieľa, to je najdôležitejšie a umiestili sa o niečo lepšie ako v predchádzajúcich ročníkoch, kedy nás sprevádzali technické problémy s prevodovkou a tesnením," uviedol Schwarzbacher na tlačovej konferencii v Bratislave.