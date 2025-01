Na Dakare nik do cieľa nedorazil. Všetci pretekári nocujú v stanoch v pustine

BRATISLAVA. Pred desiatkami rokov to bola esencia diaľkovej púštnej rely akou vtedy bola Paríž – Dakar. Nik nemal istotu, že v ten istý deň dorazí do cieľa. Každá posádka musela byť pripravená, že noc strávi v pustine. Bez kontaktu s organizátormi alebo bez inej pomoci. Program, výsledky, trasa a etapy na Rely Dakar 2025 Preto napríklad české posádky Tatry či Liaz mali so sebou vždy dostatočné zásoby jedla. Okrem toho vozili so sebou matrace. Aj bivak však v tých časoch býval skromný. Bolo to len niekoľko stanov.

Kuchyňa a zásobovanie boli v podstate dva kamióny, ktoré sa museli presúvať rovnako ako účastníci pretekov. Pričom nie raz sa stalo, že ani ten do bivaku nedorazili.

O zásoby sa delili pri táboráku Vtedy sa pretekári stretli pri ohni a každý priniesol niečo zo svojich zásob, aby sa s kolegami podelil. Zázemie v minulosti tvorilo len to, čo si posádky viezli so sebou. Aj preto vyrážali do púšte dobre zásobení. V novodobej histórii je takmer nereálne, že by niekto ostal na púštnej rely ako Dakar v noci uprostred púšte sám a bivak ponúka komfort, o akom v minulosti mohli mnohí len snívať. Jedáleň otvorená celú noc, pretekári majú na výber z viacerých jedál, majú k dispozícii sprchy aj toalety, dostatok pitnej vody, veľké továrenské tímy majú desiatky mechanikov, ktorí dokážu auto či kamión do rána poskladať z náhradných dielov takmer nanovo. Je to neporovnateľný svet.

Aj preto prišli organizátori s etapou, ktorá vráti súťažiacich do minulosti. V nedeľu síce všetky posádky do etapy odštartovali, no nik z nich do cieľa neprišiel. Všetci musia noc stráviť v jednom zo šiestich kempov, ktoré sú na trase. Každá posádka musí zastaviť v najbližšom kempe, do ktorého sa dostane po 17. hodine miestneho času. Svitko prešiel 600 kilometrov Napríklad Štefan Svitko prešiel v nedeľu 609 kilometrov a noc strávil s najlepšími pretekármi v kepme E. V ňom každý pretekár dostane len jednoduchý stan, nafukovaciu karimatku, nesmú používať mobilné telefóny a svoje motorky či autá môžu opravovať len tým, čo majú sami so sebou. Stan si každý musí postaviť sám, čo pre niektorých pretekárov bol problém. "Dokážem otvárať etapu na Dakare (navigovať ako prvý - pozn.), ale neviem postaviť stan," sťažoval sa Seth Quintero.

Strava? Konzerva ohriata na ohni a fľaša vody. Len tie najzákladnejšie a najnutnejšie veci. Žiadny komfort a všetci majú identické podmienky. Svitko v nedeľu absolvoval prvú časť etapy Chrono48 v početnejšej skupine motorkárov. Jazdil spolu s celkovým lídrom Danielom Sandersom a ďalšími. V etape je priebežne na 15. priečke, v celkovom poradí je tiež pätnásty. Je to však len akési priebežné poradie, keďže druhá etapa Rely Dakar sa neskončila a ešte nik do cieľa nedorazil. Navyše je náročné porovnávať výsledky, pretože nie všetci pretekári prešli rovnakú vzdialenosť.

Do cieľa druhej etapy sa pretekári dostanú až v pondelok. Každého však čaká iná porcia kilometrov do cieľa. Z kempu E motorkárov čaká ešte približne 390 kilometrov. Svitko bude môcť svoje dojmy sprostredkovať až v pondelok, keď sa dostane do bivaku. Obhajca skončil na streche V nedeľu riešili dvaja veľkí favoriti vážne problémy. Štvornásobný víťaz Dakaru a obhajca prvenstva Carlos Sainz nezvládol skok z jednej duny a skončil na streche. Jeho Ford utrpel riadny náraz, prišiel o polovicu plechov. Sainzovi sa však podarilo auto dostať späť na kolesá a pokračovať v etape. Auto je však riadne rozbité.

„Auto je dotlčené a rovnako aj my," priznal Sainz pre web organizátorov. „Podľa záberov, ktoré sme videli, poškodenie nie je také závažné a aj po incidente si Carlos udržoval vysokú rýchlosť. Snáď budú môcť aspoň čiastočne poškodenie opraviť. Najdôležitejšie je, aby sa v pondelok dostal do bivaku. Zdá sa, že stratil hodinu, čo je v druhej etape na Dakare veľa, ale do konca je ďaleko,“ komentoval incident šéf tímu M-Sport Ford Malcolm Wilson. A desiatky minút stratil aj ďalší favorit – Sebastien Loeb. Na jeho Dacii postupne odišli všetky chladiče. Motor sa začal prehrievať. „Dosiahol 130 stupňov a sám zastavil. Musel som čakať, kým teplota klesne,“ opisoval Loeb pre L’Equipe.