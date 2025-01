Dosť nás táto etapa nakŕmila. Videl som aj hviezdičky, ale sadol som a šiel ďalej, opisoval Svitko pád

Lenže ochranný rám jeho auta ostal poškodený a komisári usúdili, že nemôže ďalej pokračovať, pretože by to bolo riziko. A opravu rámu zase nechceli povoliť, pretože materiál by pri ďalšom náraze už nemusel posádku ochrániť.

„Toto ma asi najviac hnevá. Zase som štartoval siedmy, a predo mnou bol z jazdcov, ktorí dobre navigujú, iba jeden – Howes. No aj on sa potom stratil.

Továrenskí jazdci však majú na svojich strojoch obmedzovače rýchlosti. Im stačí len držať plyn. Môžu sa koncentrovať na navigovanie a sledovanie terénu.

„So súpermi idem bez problémov, pokiaľ neprídu kamienky alebo pláne. Musím sledovať rýchlosť. Chodím 150 – 155. Musím to sledovať a dávať pozor, pretože 159 km/h neudržíš. Musíš aj sledovať trať. Oni nie,“ vravel Svitko.

„Ale tretinu Dakaru už máme za sebou. Nebolo to také strašné, ako som si myslel. Minulý rok, tu mnohí rozbili autá a motorky. Teraz to bola nádhera. Aj som si to užil, aj to bolo náročné,“ doplnil.

Prvýkrát v TOP 10

V utorok do 3. etapy odštartoval ako osemnásty, čo bola zase výhodná pozícia vzhľadom na to, že etapu otvárali súperi a museli viac navigovať.

Organizátori trasu tretej etapy pre vytrvalé dažde v regióne upravili a rozhodli sa pre ľahší terén vzhľadom na profil ďalších etáp.

Svitkovi to pomohlo k výbornému výsledku. Celý deň sa pohyboval v najlepšej desiatke a v cieli mal siedmy najlepší čas.