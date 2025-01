Rakúšan organizátorov okabátil. Škrie to, ale to prebolí, vraví Svitko. Chce mať nástupcu

„Ale všetko to prejde. Je to šport a ten píše aj také príbehy,“ vraví Štefan Svitko. Šestnásty štart na Rely Dakar premenil na 10. priečku. Na deviatu, ktorou by zopakoval umiestnenie spred roka, mu chýbalo len 44 sekúnd. Mizivý rozdiel po vyše päťtisíc kilometroch meraných úsekov.

„Bol to najnáročnejší Dakar v Saudskej Arábii. Motorky dostali zabrať. Pri štyridsaťosemhodinovke sme prvý deň prešli 650 kilometrov. Prechádzali sme cez také sypké duny a zapadávali sme na rovine. Naozaj to bolo veľmi ťažké. Na druhý deň som cítil únavu z predchádzajúceho dňa. Každý jazdec, s ktorým som sa bavil, vravel, že to bol najťažší Dakar,“ opisoval.

Náročné to bolo predovšetkým terénom. Či už to boli sypké duny, v ktorých sa miestami doslova brodili pieskom, alebo kamene a pláne, kde bol nebezpečný terén.

Hneď druhá etapa pretekov bola Chrono 48 h s dĺžkou bezmála tisíc kilometrov. Pretekári počas nej strávili noc v pustine bez možnosti servisu alebo inej asistencie. Spali v stanoch, ktoré si museli sami postaviť a mali jednoduché jedlo ohriate na ohni. Zázemie vtedy prakticky neexistovalo a večer sedeli pretekári pri táboráku.

„Ale bol to pravý opak toho, čo sme zažili vlani. Vtedy to bolo v púšti, kde nebol ani signál a boli sme v púšti vtedy dvanásti. Teraz to bolo v druhej etape kúsok od dedín. Vlani nám zobrali aj telefóny a teraz sme šli ako do bežnej etapy. Večer prišli aj autá a bolo nás okolo päťdesiat. Pobehovali tam aj novinári. Čaro sa vytratilo. Zas to bolo niečo nové.“