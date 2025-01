Je to hazard. Riskujeme, hnevajú sa jazdci na Dakare. Obrazovka v púšti hapruje

BRATISLAVA. Papier sa pomaly vytráca z našich životov a postupne ho stále viac nahrádzajú obrazovky. Aj zmluvy už dnes podpisujete v banke digitálne a následne vám prídu do mailu. Nie je to len z ekologických príčin, ide aj o praktické riešenie.

Pokyny si posúvajú sami na obrazovke. Motorkári mali papierovú formu ešte vlani. Jeden roadbook mal aj viac ako desať metrov. Bola to riadne hrubá rolka papiera. Bola to istota. Pretekári vedeli, že to bude fungovať.