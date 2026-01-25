Solberg prekonal Ogiera. Rely Monte Carlo má najmladšieho víťaza v histórii

Oliver Solberg sa stal víťazom Rely Monte Carlo
Oliver Solberg sa stal víťazom Rely Monte Carlo (Autor: X/FIA World Rally Championship)
TASR|25. jan 2026 o 18:46
ShareTweet0

Seriál WRC odštartoval prvým podujatím sezóny.

Rely Monte Carlo 2026

1.

Oliver Solberg

Švédsko

Toyota GR Yaris Rally

4:24:59,0 h

2.

Elfyn Evans

V. Británia

Toyota GR Yaris Rally

+51,8 s

3.

Sebastien Ogier

Francúzsko

Toyota GR Yaris Rally

+2:02,2 min

Švédsky automobilový jazdec Oliver Solberg sa stal víťazom Rely Monte Carlo, úvodného podujatia tohtoročného seriálu WRC.

Dvadsaťštyriročný pilot Toyoty viedol od úvodnej rýchlostnej skúšky až po samý záver a stal sa tak najmladším víťazom v histórii podujatia.

Syna šampióna z roku 2003 Pettra Solberga nezastavil ani šmyk a let do zasneženého poľa počas 12. rýchlostnej skúšky. Prekonal tak rekord Francúza Sebastiena Ogiera, ktorý v roku 2009 vyhral Rely Monte Carlo vo veku 25 rokov.

"Bola to najnáročnejšia rely, akú som kedy jazdil v mojom živote. Vďaka Toyote za dôveru a vo vieru v moje schopnosti," citovala AFP Olivera Solberga.

O 52 sekúnd za ním zostal Walesan Elfyn Evans, deväťnásobný majster sveta Ogier stratil viac než dve minúty.

Časť podujatia sa išla po trase, ktorou vedú preteky F1 v Monaku, pričom jazdci sa museli vyrovnať s čiernym ľadom, snehom aj hmlou v Alpách.

Motorizmus

Oliver Solberg sa stal víťazom Rely Monte Carlo
Oliver Solberg sa stal víťazom Rely Monte Carlo
Solberg prekonal Ogiera. Rely Monte Carlo má najmladšieho víťaza v histórii
dnes 18:46
Nachádzate sa tu:
Domov»Ďalšie športy»Motorizmus»Solberg prekonal Ogiera. Rely Monte Carlo má najmladšieho víťaza v histórii