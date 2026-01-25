Solberg prekonal Ogiera. Rely Monte Carlo má najmladšieho víťaza v histórii

Rely Monte Carlo 2026
1.
Oliver Solberg
Švédsko
Toyota GR Yaris Rally
4:24:59,0 h
2.
Elfyn Evans
V. Británia
Toyota GR Yaris Rally
+51,8 s
3.
Sebastien Ogier
Francúzsko
Toyota GR Yaris Rally
+2:02,2 min
Švédsky automobilový jazdec Oliver Solberg sa stal víťazom Rely Monte Carlo, úvodného podujatia tohtoročného seriálu WRC.
Dvadsaťštyriročný pilot Toyoty viedol od úvodnej rýchlostnej skúšky až po samý záver a stal sa tak najmladším víťazom v histórii podujatia.
Syna šampióna z roku 2003 Pettra Solberga nezastavil ani šmyk a let do zasneženého poľa počas 12. rýchlostnej skúšky. Prekonal tak rekord Francúza Sebastiena Ogiera, ktorý v roku 2009 vyhral Rely Monte Carlo vo veku 25 rokov.
"Bola to najnáročnejšia rely, akú som kedy jazdil v mojom živote. Vďaka Toyote za dôveru a vo vieru v moje schopnosti," citovala AFP Olivera Solberga.
O 52 sekúnd za ním zostal Walesan Elfyn Evans, deväťnásobný majster sveta Ogier stratil viac než dve minúty.
Časť podujatia sa išla po trase, ktorou vedú preteky F1 v Monaku, pričom jazdci sa museli vyrovnať s čiernym ľadom, snehom aj hmlou v Alpách.