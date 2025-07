ONLINE: Veľká cena Českej republiky 2025 dnes, MotoGP LIVE (preteky)

Zdravím všechny milovníky rychlých kol, vůně benzínu a strhujících soubojů. Do Brna se po pěti letech vrátila zastávka v rámci MS silničních motocyklů. Celý program zakončí závod královské třídy Moto GP.



Kvalifikace: Kvalifikace poznala možná trochu překvapivého vítěze. Poprvé v sezóně ji totiž vyhrál Ital Francesco Bagnaia. V první řadě ale bude mít Peco svého týmového kolegu Španěla Marca Márqueze a ještě Francouze Fabia Quartarara, jenž zajel skvělou kvalifikační jízdu. Druhou řadu tvoří Ital Marco Bezzecchi, Španěl Joan Mir a jeho krajan Raul Fernandez. Ze třetí řady pak odstartují Španělé Pedro Acosta s Alexem Márquezem a Francouzem Johannem Zarcem.



Sprint

Sobotní sprint v sobotu už pojedenácté v sezóně ovládl Španěl Marc Márquez, který to ale vůbec neměl jednoduché. Od začátku sprintu se totiž v čele držel Bagnaia, který se při startu skvěle odlepil a dostal se do čela. Pak se ale zřejmě vlivem nějakého technického problému propadl v pořadí až na sedmé místo, na kterém nakonec závod dokončil, ale při dojezdu do cíle byl velmi rozladěný. Pak se na první pozici dostal Pedro Acosta, který se až nečekaně lehce dostal před Marqueze. Marquez se ale posléze začal svému soupeři přibližovat a dvě kola před cílem využil vnitřní stopy a Acostu předjel. Komisaři pak ještě řešili nepovolený tlak u pneumatik Marqueze, což by znamenalo jeho diskvalifikaci. Tlak byl ale v pořádku a výsledky se nezměnily. Ze třetího místa se za Marquezem a Acostou radoval skvěle jedoucí Enea Bastianini. Acosta se dostal na pódium ve sprintovém závodě poprvé od domácí Velké ceny Aragonu v roce 2024. Pořadí na startu pro nedělní závod zůstává stejné jako při startu do sobotního sprintu, tedy takové, jaké vyjeli jezdci v kvalifikaci. Závod začíná ve 14 hodin a doufejme, že nás čeká strhující bitva.