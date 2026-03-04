Medzinárodná automobilová federácia odložila preteky v Dauhe. Dôvodom je vojenský konflikt

Úvodné podujatie seriálu vytrvalostných automobilových pretekov WEC v katarskej Dauhe odložili v dôsledku vojenského konfliktu v Iráne. Informovala o tom Medzinárodná automobilová federácia (FIA).
V Katare sa malo 26. až 28. marca uskutočniť prvé kolo, sezóna sa však napokon začne v talianskej Imole v druhej polovici apríla.
„Keďže bezpečnosť a ochrana súťažiacich, personálu a fanúšikov sú najdôležitejšie, bolo prijaté rozhodnutie o odložení podujatia,“ citovala z vyhlásenia FIA agentúra DPA.
Federácia má ešte rozhodnúť, či sa 1812 km dlhé preteky uskutočnia v druhej polovici ročníka, alebo dôjde k ich úplnému zrušeniu.
„Bezpečnosť a blaho našej komunity budú vždy prvou prioritou FIA. Naďalej budeme monitorovať vývoj v celom regióne.
Naše myšlienky zostávajú so všetkými, ktorých sa tieto nedávne udalosti dotkli. Zároveň dúfame v pokoj, bezpečnosť a návrat ku stabilite,“ povedal prezident FIA Mohammed Ben Sulayem.