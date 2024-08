Kvalifikace:



Jelikož se toho v trénincích příliš neodjezdilo, kvalifikace slibovala zajímavou podívanou. První otázkou bylo, zda do ní vůbec nastoupí Logan Sargeant, který po 15 minutách zastavil na celých 40 minut FP3 těžkou nehodou, při níž jeho Williams začal hořet. Američan se do soubojů s časem nedostal a paddockem se začíná šuškat, že týmový ředitel James Vowles nad ním definitivně zlomil hůl a v Monze si už nezazávodí.



Po celkem standardní Q1 přišla Q2 a zde se už začaly dít věci. Předně, vítězovi poslední VC Lewisovi Hamiltonovi se nepodařilo probít do Q3, když skončil na 12. místě. To si ale neudržel, protože dodatečně byl penalizován za omezení Sergia Péreze v rychlém kole. Spolu s ním zaváhal i Carlos Sainz, který byl jedenáctý a odstartuje desátý. V prostředním dějství také začaly vybublávat problémy Maxe Verstappena.



Úřadujícímu mistrovi světa zřejmě tým úplně netrefil správný setup a výsledkem toho bylo, že mu RB20 nechtěla moc zatáčet. Domácí pilot ale v závěru Q3 nakonec dokázal zkrotit svůj monopost a vyjel si alespoň P2. I tak ale za vítězným Landem Norrisem zaostal o 356 tisícin a jen taktak že ho nepřekonal Oscar Piastri.

Kdo se ale v Q3 snažil úplně zbytečně, byl Alex Albon. Komisaři po skončení kvalifikace u jeho auta zjistila porušení pravidel v podobě příliš velké podlahy. Thajec tak byl diskvalifikován a do závodu vyrazí dokonce až za Sargeantem, který ho tak ve svém velmi pravděpodobně posledním závodním víkendu dokázal v kvalifikaci porazit, a to aniž by odjel jediné kolo.