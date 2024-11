Generačná výmena v F1? V novej sezóne bude na gride 5 nováčikov

Liam Lawson (22), ktorý tento rok nahradil Daniela Ricciarda (35) v Red Bulle, sa zdá byť pripravený na zaujať pozíciu v tíme, zatiaľ čo Franco Colapinto (21) je ďalším náhradníkom, ktorý zaujal v tíme Williams.

Ak by bol Sergio Pérez (34) na konci roka prepustený z Red Bullu, napriek tomu, že má zmluvu, mohlo by to spôsobiť ďalšie presuny, pričom Colapinto by mohol získať miesto v inom tíme.

Red Bull má tiež vo svojich radoch francúzsko-alžírskeho uchádzača o titul v F2 Isacka Hadjara (20).

Vo svete formuly 1 stále pôsobia jazdci ako sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton (39), dvojnásobný šampión Fernando Alonso (43) a Nico Hülkenberg (37), ale už sú skôr výnimkami.

Nástup mladých jazdcov z formuly 2 predstavuje zmenu oproti minulosti, keď niektorí šampióni F2 nezískali miesta v tímoch.