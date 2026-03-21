Verstappen zvíťazil za volantom Mercedesu. Na slávnom okruhu mal veľký náskok

Max Verstappen vyhral vytrvalostné preteky na Mercedese
TASR|21. mar 2026 o 19:16
Holanďan sa pripravuje na 24-hodinovku.

Holandský pilot F1 Max Verstappen zvíťazil vo štvorhodinových vytrvalostných pretekoch na nemeckom okruhu Nürburgring po boku Francúza Julesa Gounona a Španiela Daniela Juncadellu.

Pre štvornásobného majstra sveta F1 išlo o prípravu pred 24-hodinovkou, ktorú plánuje v máji absolvovať na rovnakej trati.

Verstappen súťažil v kategórii GT3 za volantom Mercedesu s lakovaním Red Bullu. Na trati dlhej viac ako 24 kilometrov a prezývanej „zelené peklo“ získal pole position o skoro dve sekundy.

V pretekoch triumfovala jeho posádka s takmer minútovým náskokom.

Dvadsaťosemročný pretekár nemal najlepší úvod sezóny v seriáli F1, keď na Veľkej cene Austrálie finišoval šiesty a v Číne do cieľa neprišiel, pripomenula agentúra AFP.

