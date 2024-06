Dokedy bude jazdiť v Red Bulle? Verstappen sa vyjadril k špekuláciám o jeho prestupe

VIEDEŇ. Trojnásobný majster sveta F1 Max Verstappen vo štvrtok potvrdil, že bude jazdiť za tím Red Bull aj v budúcej sezóne.

Dvadsaťšesťročný pilot tak poprel špekulácie médií, že by zvažoval prestup do konkurenčného Mercedesu.

"Povedal som to už predtým. Iste, ľudia radi špekulujú, no najdôležitejšie je, že máme do budúcna veľmi konkurencieschopné auto.

Momentálne je to tesné, no pracujeme veľmi tvrdo a ako tím sa snažíme neustále zlepšovať," povedal líder šampionátu na tlačovej konferencii pred víkendovou Veľkou cenou Rakúska.