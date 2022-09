Homola predčasne ukončil sezónu, pre zranenie podstúpil operáciu

Je mi to nesmierne ľúto nielen kvôli mne, ale aj kvôli tímu, partnerom a mojej rodine. Všetci sme do toho dali veľa a predčasne sa to končí. Ďakujem tímu Janík Motorsport za výbornú prácu počas celej sezóny a tiež môjmu inžinierovi Jarovi Krajčimu. Hlavu hore, budúci rok bude náš," dodal slovenský pretekár.

Homolovi patrí momentálne 14. miesto v celkovej klasifikácii jazdcov so 79 bodmi. Najlepší výsledok v tejto sezóne TCR Europe dosiahol v druhých z dvojice pretekov v belgickom Spa-Francorchamps, skončil v nich druhý a zaznamenal svoje jediné pódiové umiestnenie.

S Čechom Jáchymom Galášom súťažia v aute Hyundai Elantra za český tím Janík Motorsport, ktorý je s 250 bodmi na piatom mieste v poradí konštruktérov.