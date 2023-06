Vaculíkovi opäť priala Praha, dlhodobý cieľ je titul majstra sveta

Pre 33-ročného pretekára to bolo prvé víťazstvo v sezóne a celkovo šieste počas osemročného pôsobenia v seriáli Speedway GP.

Jazdil som tam už ako junior a mám na to veľmi dobré spomienky," uviedol Vaculík, ktorého triumf sa nerodil ľahko.

"Praha je pre mňa sentimentálna záležitosť. Mám veľmi rád to mesto a jeho energia na mňa pôsobí veľmi pozitívne.

Gradácia výkonu

V úvodných štyroch jazdách nedosiahol ani jedno víťazstvo a v poslednej musel na postup do semifinále získať tri body za víťazstvo.

"Začiatok pretekov bol pre mňa rozpačitý, striedal som lepšie jazdy s horšími.

Zvíťaziť sa mi podarilo až v piatej, v ktorej som už na postup potreboval tri body. V nej sme sa rozhodli zariskovať a zvolili sme motorku z minuloročných pretekov.

Vyšlo to, získal som potrebné tri body a to ma posunulo do semifinále," zhrnul pre TASR.