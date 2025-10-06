Zlé správy pre Vaculíka. V budúcej sezóne nebude štartovať v seriáli GP

MIES. Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík nebude v budúcej sezóne stály jazdec MS Speedway Grand Prix.
Organizátori v pondelok zverejnili kompletný zoznam účastníkov prestížneho seriálu a slovenský reprezentant medzi nimi nefiguruje.
Keďže sa Vaculík neumiestnil v prvej sedmičke tohtoročnej edície súťaže a v auguste sa nedostal ani do prvej štvorky na kvalifikačnom podujatí Speedway Grand Prix Challenge v dánskom Holstede, mohol sa spoliehať iba na udelenie voľnej karty.
Tú však dostali Austrálčania Max Fricke i Jason Doyle a trojnásobný svetový šampión Tai Woffinden z Veľkej Británie. Slovenský reprezentant nie je ani na zozname náhradníkov.
Sezóna 2025 bola pre Vaculíka jedenásta v prestížnom seriáli. Umiestnením na 14. priečke si vyrovnal svoj najhorší výsledok z roku 2013. V minulosti sa už do seriálu viackrát vďaka tzv. voľnej karte dostal.