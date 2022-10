Boj o medaily mu zmarila aj zlomenina lopatky. Vaculík: Bolo náročné vrátiť sa

Pre 32-ročného Vaculíka to bol druhý triumf v sezóne, v ktorej triumfoval aj na pretekoch v Prahe.

ŽARNOVICA. Dve víťazstvá, konečné 9. miesto a nádejné vyhliadky na voľnú kartu do budúcej sezóny.

"Už na tréningoch som dosiahol veľmi dobrý čas a všetko nasvedčovalo tomu, že motor, ktorý sme zvolil na danú dráhu, bude ideálny. To sa potvrdilo aj v pretekoch.

Do nich som mal dobrý začiatok, dosiahol som niekoľko víťazných jázd a vyvrcholilo to víťazstvom vo finále. Bol to jeden z tých dní, keď vám všetko vyjde ako si želáte," povedal Vaculík pre TASR.

Mal aj zranené zápästie

V záverečných pretekoch sezóny zdolal aj Poliaka Bartosza Zmarzlika, ktorý do nich vstupoval s istotou celkového triumfu.

"Bartosz je veľmi dobrý jazdec a potvrdil to aj tento rok ziskom tretieho titulu majstra sveta. On ide vždy naplno a je jedno, či má istý titul alebo nie. Zdolať ho je vždy cenný skalp.