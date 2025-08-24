VIDEO: Jeho víťazná séria nemá konca. Márquez mieri za ďalším titulom majstra sveta

MotoGP 2025 - Veľká cena Maďarska
1.
Marc Márquez
Španielsko
Ducati
42:37,681 min
2.
Pedro Acosta
Španielsko
KTM
+ 4,314 s
3.
Marco Bezzecchi
Taliansko
Aprilia
+ 7,488 s
4.
Jorge Martin
Španielsko
Aprilia
+ 11,069 s
5.
Luca Marini
Taliansko
Honda
+ 11,904 s
6.
Franco Morbidelli
Taliansko
Ducati
+ 12,608 s
BUDAPEŠŤ. Španielsky motocyklový pretekár Marc Márquez neohrozene mieri za siedmym titulom majstra sveta v kráľovskej kubatúre MotoGP.
Tridsaťdvaročný jazdec tímu Ducati dosiahol v Balaton Parku v Maďarsku víťazný double, keď po šprinte ovládol aj nedeľňajšie hlavné preteky.
Márquez zdolal o viac než štyri sekundy krajana Pedra Acostu na KTM a takmer sedem a pol sekundy Taliana Marca Bezzecchiu na Aprilii.
Španiel štartoval z pole position pred Bezzecchim a Fabiom Di Giannantoniom. Ten začal v dôsledku penalizácie z pit lane, no Marquez sa napriek menšej konkurencii v prvom rade prepadol na tretie miesto.
Vedenia sa ujal v polovici pretekov, keď predstihol Bezzecchiho hladko v prvej zákrute okruhu a následne si rýchlo vytrovil pohodlný náskok.
Motocyklová legenda vyhrala siedme preteky po sebe a dosiahla už 10. víťazstvo v sezóne. Okrem Márqueza vyhrali jedny preteky len jeho brat Alex, Francesco Bagnaia, Johann Zarco a Marco Bezzecchi.
Rodák z mesta Cervera vedie celkové poradie svetového šampionátu MotoGP so ziskom 455 bodov a náskokom 175 bodov pred Alexom Márquezom, ktorý skončil v Budapešti aj kvôli pádu až na 14. mieste.
Tretia priečka v sezónnom hodnotení patrí Talianovi Francescovi Bagnaiovi s 228 bodmi. Do konca sezóny zostáva odjazdiť osem pretekov.
Priebežné celkové poradie MS
1.
Marc Márquez
Španielsko
Ducati
455 bodov
2.
Alex Márquez
Španielsko
Ducati
280
3.
Francesco Bagnaia
Taliansko
Ducati
228
4.
Marco Bezzecchi
Taliansko
Aprilia
197
5.
Pedro Acosta
Španielsko
KTM
164
6.
Franco Morbidelli
Taliansko
Ducati
161