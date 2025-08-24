VIDEO: Jeho víťazná séria nemá konca. Márquez mieri za ďalším titulom majstra sveta

Španielsky motocyklový pretekár Marc Márquez z tímu Ducati.
Španielsky motocyklový pretekár Marc Márquez z tímu Ducati. (Autor: TASR/ MTI via AP)
SITA|24. aug 2025 o 16:05
Marc Márquez vyhral siedme preteky MotoGP po sebe.

MotoGP 2025 - Veľká cena Maďarska

1.

Marc Márquez

Španielsko

Ducati

42:37,681 min 

2.

Pedro Acosta

Španielsko

KTM

+ 4,314 s

3.

Marco Bezzecchi

Taliansko

Aprilia

+ 7,488 s

4.

Jorge Martin

Španielsko

Aprilia

+ 11,069 s 

5.

Luca Marini

Taliansko

Honda

+ 11,904 s

6.

Franco Morbidelli

Taliansko

Ducati

+ 12,608 s

BUDAPEŠŤ. Španielsky motocyklový pretekár Marc Márquez neohrozene mieri za siedmym titulom majstra sveta v kráľovskej kubatúre MotoGP.

Tridsaťdvaročný jazdec tímu Ducati dosiahol v Balaton Parku v Maďarsku víťazný double, keď po šprinte ovládol aj nedeľňajšie hlavné preteky.

Márquez zdolal o viac než štyri sekundy krajana Pedra Acostu na KTM a takmer sedem a pol sekundy Taliana Marca Bezzecchiu na Aprilii.

Španiel štartoval z pole position pred Bezzecchim a Fabiom Di Giannantoniom. Ten začal v dôsledku penalizácie z pit lane, no Marquez sa napriek menšej konkurencii v prvom rade prepadol na tretie miesto.

Vedenia sa ujal v polovici pretekov, keď predstihol Bezzecchiho hladko v prvej zákrute okruhu a následne si rýchlo vytrovil pohodlný náskok.

Motocyklová legenda vyhrala siedme preteky po sebe a dosiahla už 10. víťazstvo v sezóne. Okrem Márqueza vyhrali jedny preteky len jeho brat Alex, Francesco Bagnaia, Johann Zarco a Marco Bezzecchi.

Rodák z mesta Cervera vedie celkové poradie svetového šampionátu MotoGP so ziskom 455 bodov a náskokom 175 bodov pred Alexom Márquezom, ktorý skončil v Budapešti aj kvôli pádu až na 14. mieste.

Tretia priečka v sezónnom hodnotení patrí Talianovi Francescovi Bagnaiovi s 228 bodmi. Do konca sezóny zostáva odjazdiť osem pretekov.

Priebežné celkové poradie MS

1.

Marc Márquez

Španielsko

Ducati

455 bodov

2.

Alex Márquez 

Španielsko

Ducati

280

3.

Francesco Bagnaia

Taliansko

Ducati

228

4.

Marco Bezzecchi

Taliansko

Aprilia

197

5.

Pedro Acosta

Španielsko

KTM

164

6.

Franco Morbidelli

Taliansko 

Ducati

161

