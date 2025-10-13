Marc Márquez úspešne absolvoval operáciu ramena. Je otázne, či si ešte v tejto sezóne zajazdí

Marc Marquez na VC Japonska 2025.
Marc Marquez na VC Japonska 2025. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. okt 2025 o 14:42
ShareTweet0

Už istý majster sveta utrpel zlomeninu a poškodenie väzov počas VC Indonézie.

MADRID. Španielsky motocyklový pretekár Marc Marquez úspešne absolvoval operáciu ramena. Už istý majster sveta utrpel zlomeninu a poškodenie väzov počas Veľkej ceny Indonézie v nedeľu 5. októbra.

Tridsaťdvaročný jazdec Ducati sa v úvodnom kole pretekov zrazil s Marcom Bezzecchim. Pôvodne sa snažil zotaviť prostredníctvom konzervatívnej liečby.

„Marc Marquez úspešne podstúpil operáciu v nemocnici Ruber Internacional v Madride v Španielsku. Ten istý lekársky tím, ktorý ho vyšetroval sedem dní predtým, zistil, že zlomenina v ramene a poškodenie väzov nevykazovali po týždni imobilizácie dostatočné známky stabilizácie,“ citovala z vyhlásenia Ducati agentúra AFP.

Podľa talianskej stajne zatiaľ nie je jasné, kedy bude Marquez fit. Pôvodne mal vynechať októbrové VC Austrálie i VC Malajzie a otázne je, či stihne záverečné dva preteky sezóny v Portugalsku a Valencii, ktoré sú na programe v prvej polovici novembra.

Marquez si pred tromi týždňami v Japonsku zaistil svoj siedmy titul majstra sveta, čím vyrovnal zápis legendárneho Valentina Rossiho.

Motorizmus

Marc Marquez na VC Japonska 2025.
Marc Marquez na VC Japonska 2025.
Marc Márquez úspešne absolvoval operáciu ramena. Je otázne, či si ešte v tejto sezóne zajazdí
dnes 14:42
Nachádzate sa tu:
Domov»Ďalšie športy»Motorizmus»Marc Márquez úspešne absolvoval operáciu ramena. Je otázne, či si ešte v tejto sezóne zajazdí