Marc Márquez úspešne absolvoval operáciu ramena. Je otázne, či si ešte v tejto sezóne zajazdí

MADRID. Španielsky motocyklový pretekár Marc Marquez úspešne absolvoval operáciu ramena. Už istý majster sveta utrpel zlomeninu a poškodenie väzov počas Veľkej ceny Indonézie v nedeľu 5. októbra.
Tridsaťdvaročný jazdec Ducati sa v úvodnom kole pretekov zrazil s Marcom Bezzecchim. Pôvodne sa snažil zotaviť prostredníctvom konzervatívnej liečby.
„Marc Marquez úspešne podstúpil operáciu v nemocnici Ruber Internacional v Madride v Španielsku. Ten istý lekársky tím, ktorý ho vyšetroval sedem dní predtým, zistil, že zlomenina v ramene a poškodenie väzov nevykazovali po týždni imobilizácie dostatočné známky stabilizácie,“ citovala z vyhlásenia Ducati agentúra AFP.
Podľa talianskej stajne zatiaľ nie je jasné, kedy bude Marquez fit. Pôvodne mal vynechať októbrové VC Austrálie i VC Malajzie a otázne je, či stihne záverečné dva preteky sezóny v Portugalsku a Valencii, ktoré sú na programe v prvej polovici novembra.
Marquez si pred tromi týždňami v Japonsku zaistil svoj siedmy titul majstra sveta, čím vyrovnal zápis legendárneho Valentina Rossiho.