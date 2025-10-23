Už istý majster sveta predčasne ukončil sezónu. Z operácie ramena sa nestihne zotaviť

MADRID. Španielsky motocyklový jazdec Marc Marquez sa už v prebiehajúcej sezóne MotoGP na okruhoch neobjaví. Už istý svetový šampión sa po operácii ramena nestihne zotaviť.
Tridsaťdvaročný jazdec Ducati utrpel zlomeninu a poškodenie väzov počas Veľkej ceny Indonézie v nedeľu 5. októbra, keď sa v úvodnom kole pretekov zrazil s Marcom Bezzecchim.
„Marc bude mať štyri týždne ruku kompletne nehybnú a až potom sa začne proces rehabilitácie. Je nemožné očakávať jeho návrat do súťažného diania ešte tento rok,“ zverejnil podľa AFP tím Ducati.
Marquez vybojoval v tejto sezóne svoj siedmy majstrovský titul a prvý od roku 2019. Zvíťazil v jedenástich Veľkých cenách.
Priebežné celkové poradie
/Po 20 z 22 pretekov/
1.
Marc Marquez
Španielsko
Ducati
545 b
2.
Alex Marquez
Španielsko
Ducati
379 b
3.
Marco Bezzecchi
Taliansko
Aprilia
282 b
4.
Francesco Bagnaia
Taliansko
Ducati
274 b
5.
Pedro Acosta
Španielsko
KTM
233 b