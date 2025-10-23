Už istý majster sveta predčasne ukončil sezónu. Z operácie ramena sa nestihne zotaviť

Marc Marquez.
Marc Marquez. (Autor: REUTERS)
TASR|23. okt 2025 o 15:17
Španielsky motocyklový jazdec utrpel zlomeninu a poškodenie väzov počas Veľkej ceny Indonézie.

MADRID. Španielsky motocyklový jazdec Marc Marquez sa už v prebiehajúcej sezóne MotoGP na okruhoch neobjaví. Už istý svetový šampión sa po operácii ramena nestihne zotaviť.

Tridsaťdvaročný jazdec Ducati utrpel zlomeninu a poškodenie väzov počas Veľkej ceny Indonézie v nedeľu 5. októbra, keď sa v úvodnom kole pretekov zrazil s Marcom Bezzecchim.

„Marc bude mať štyri týždne ruku kompletne nehybnú a až potom sa začne proces rehabilitácie. Je nemožné očakávať jeho návrat do súťažného diania ešte tento rok,“ zverejnil podľa AFP tím Ducati.

Marquez vybojoval v tejto sezóne svoj siedmy majstrovský titul a prvý od roku 2019. Zvíťazil v jedenástich Veľkých cenách.

Priebežné celkové poradie

/Po 20 z 22 pretekov/

1.

Marc Marquez

Španielsko

Ducati

545 b

2.

Alex Marquez

Španielsko

Ducati

379 b

3.

Marco Bezzecchi

Taliansko

Aprilia

282 b

4.

Francesco Bagnaia

Taliansko

Ducati

274 b

5.

Pedro Acosta

Španielsko

KTM

233 b

