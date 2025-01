Historický moment. Formula 1 má prvú inžinierku, bude pôsobiť v tíme Alpine

LONDÝN. Nemka Laura Müllerová sa stala prvou ženou, ktorá bude zastávať funkciu pretekovej inžinierky v prestížnom motoristickom seriáli F1. Na tejto pozícii bude pôsobiť v americkom tíme Haas.

Müllerová na trati povedie francúzskeho pretekára Estebana Ocona, ktorý do minulého roka jazdil za Alpine. Jeho 19-ročného tímového kolegu Olivera Bearmana bude viesť Ronan O'Hare.

"Nie je to tak, že by som si Lauru vybral preto, že je žena. Je nám to jedno, na národnosti ani pohlaví nezáleží.

Dôležitá je práca, ako zapadáte do tímu, ako môžete maximalizovať výkon a verím, že Ronan a Laura sú tou najlepšou voľbou. Jej pracovná etika, odhodlanie, technické znalosti sú veľmi dobré. Veríme, že sa pre Estebana hodí," povedal šéf tímu Ajao Komacu.