Na štart ich doniesol kôň, potom brázdili prašné cesty. Jedinečné preteky oslavujú jubileum

V piatok uplynie 120 rokov od premiérových automobilových pretekov Grand Prix vo francúzskom Le Mans.
Ich organizátorom bol Automobile Club de France a na ich štarte stálo 32 vozidiel, ktoré počas dvoch dní niekoľkokrát absolvovali dráhu dlhú takmer 105 kilometrov.
Okruh bol vedený prašnými verejnými cestami, ktoré boli pre účely podujatia uzavreté. Len ich časť mala povrch spevnený asfaltom.
Na trati sa išlo proti smeru hodinových ručičiek a mestám sa cesta vyhýbala drevenými obchvatmi.
Pre bezpečnosť divákov boli postavené zábrany, výhľad na trasu poskytovali lávky. Na tribúne tienenej prístreškom v mieste štartu aj cieľa bolo miesto pre 2000 divákov.
Na noc boli autá umiestnené v osvetlenom parkovacom priestore a nemali k nim prístup pretekári ani mechanici.
Na štart ich na druhý deň pritiahol kôň, ktorého museli natrénovať, aby sa nebál hluku motorov.
Každé auto prešlo okruh dvanásťkrát, šesťkrát každý deň. Preteky dokončilo 11 vozidiel a víťazom sa stal maďarský pretekár Ferenc Szisz z tímu Renault.
Jeho stroj mal trojstupňovú prevodovkou, dosiahol priemernú rýchlosť 101,34 km/h a samotný jazdec ohodnotil preteky ako výnimočne náročné.
V úvode viedol Vincenzo Lancia, zakladateľ rovnomennej talianskej automobilky. Pozíciu na čele mu vzal domáci Paul Baras, ktorého vystriedal Szisz - ten si už výhru vziať nenechal po zvyšok pretekov.
Cieľom bolo podporiť predaj produktov rozvíjajúceho sa automobilového priemyslu. Posledný pretekár v poradí mal manko cez štyri hodiny, no svoj účel preteky splnili a predaje Renaultu vzrástli.
Z celkovo siedmich automobiliek, ktorých jazdci preteky dokončili, bolo päť domácich. K tomuto podujatiu siahajú aj MS formuly 1, ktorá vznikla ako dlhodobá súťaž rôznych Grand Prix v roku 1950, aj preteky v samotnom Le Mans.
Na tamojšom okruhu doteraz každoročne prebiehajú legendárne vytrvalostné 24 hodinové preteky.