    Mladý Talian dominoval tréningom v Rakúsku. Teplota asfaltu dosiahla viac ako 51 stupňov

    Andrea Kimi Antonelli počas tréningu.
    Andrea Kimi Antonelli počas tréningu. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|26. jún 2026 o 20:26
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    Popoludní bol rýchlejší o 237 tisícin než Austrálčan Piastri z McLarenu.

    Líder priebežného poradia majstrovstiev sveta formuly 1 Talian Andrea Kimi Antonelli zajazdil najrýchlejšie časy v úvodných dvoch tréningoch na Veľkú cenu Rakúska.

    Zatiaľ čo v prvej časti predčil devätnásťročný jazdec Mercedesu o 40 tisícin sekundy tímového kolegu Brita George Russell, popoludní bol na trati v Spielbergu rýchlejší o 237 tisícin než Austrálčan Oscar Piastri z McLarenu.

    Antonelli pred ôsmym podujatím seriálu háji náskok 41 bodov pred Britom Lewisom Hamiltonom z Ferrari.

    Pokúsi sa vybojovať šieste víťazstvo v sezóne a zabudnúť na neúspech z Veľkej ceny Katalánska, z ktorej pred dvoma týždňami pre technické problémy odstúpil.

    Sedemnásobný majster sveta Hamilton, ktorý v Barcelone triumfoval, zajazdil v oboch tréningoch piaty čas. Russell, ktorý v šampionáte zaostáva za Antonellim o 50 bodov, bol po druhom čase v prvom tréningu popoludní šiesty.

    Prvý tréning sa išiel na okruhu v Spielbergu vo veľkom teple. Teplota asfaltu dosiahla 51,4 stupňa Celzia. Tímy museli do monopostov nainštalovať špeciálne chladiace zariadenia.

    Technické problémy s hydraulikou mali napríklad Isack Hadjar z Red Bullu či úradujúci majster sveta Lando Norris z McLarenu.

    V závere zastavil na trati Sergio Pérez z Cadillacu, organizátori vyvesili červené vlajky a tréning už nebol znovu spustený.

    Mexický jazdec Pérez mal problémy aj v druhom tréningu a opäť ho nedokončil. Vzápätí ho nasledoval aj jeho tímový kolega Fín Valtteri Bottas.

    Za najrýchlejším Antonellim a druhým Piastrim skončil Norris. Štvrtý bol Holanďan Max Verstappen z Red Bullu.

    Program Veľkej ceny Rakúska pokračuje sobotným tretím tréningom, po ktorom sa pôjde o 16:00 kvalifikácia. Preteky sa začnú v nedeľu o hodinu skôr.

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