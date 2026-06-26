Verstappen podmieňuje pokračovanie v Red Bulle. Šéf tímu: Max nám dal jasne najavo

Štvornásobný majster sveta F1 Max Verstappen chce v prestížnom motoristickom seriáli pokračovať v Red Bulle, ale potrebuje na to rýchly monopost. V piatok to povedal šéf tímu Laurent Mekies.
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Verstappen je už dlhší čas verejným kritikom aktuálnych pravidiel šampionátu a špekulovalo sa, či sa v „efjednotke“ nechystá skončiť.
Podľa Mekiesa však dúfa, že zostane a dokončí svoju kariéru v rakúskej stajni, ako to samotný jazdec niekoľkokrát povedal.
„Max nám dal jasne najavo, že chce pokračovať v tíme. Rovnako je jasné, že na to, aby bol s tímom spokojný, potrebuje rýchle auto,“ uviedol Mekies podľa AFP.
Holandský jazdec sa začiatkom roka sťažoval, že šoférovanie monopostov novej „hybridnej éry“ ho nebaví.
„Nalieha, aby sme objavili správny vývoj pre auto. Takže pre nás je témou dostať monopost späť tam, kam ho všetci chceme mať,“ dodal Mekies.
Verstappen bol v siedmich pretekoch tejto sezóny na pódiu jediný raz a v celkovom poradí jazdcov mu momentálne patrí siedme miesto.
Na lídra Kimiho Antonelliho (Mercedes) stráca 101 bodov. Nadchádzajúci víkend je na programe ôsma zastávka v kalendári - VC Rakúska.