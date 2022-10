Iba pokuta nestačí. Red Bull treba exemplárne potrestať, žiadajú tímy

"Je to len medzi tímom a FIA. Myslím si, že to robia preto, lebo sa nám darí. Snažia sa nás spomaliť akýmkoľvek spôsobom," povedal 25-ročný víťaz 32 pretekov v F1 o útokoch na svoj tím, ktorý má už takmer istý titul v Pohári konštruktérov za sezónu 2022.

"Musí ich to bolieť. Keď miniete viac peňazí ako môžete, pochopiteľne získate výhodu. Trest by mal byť tvrdý," uviedol fínsky pilot Mercedesu Valtteri Bottas.

"Najdôležitejšie je to, že ak tím prekročil rozpočet, získal neférovú výhodu vo vývoji monopostu v tomto aj v budúcom ročníku," uviedol šéf McLarenu Zak Brown.

"Nemôže to byť len finančný trest, lebo to je príliš jemné. Vykúpite sa z toho. Musí to súvisieť so súťažou, napríklad odpočet bodov, niečo viac ako len pokuta," myslí si vedúci predstaviteľ Haasu Günther Steiner, podľa ktorého nemá význam spätne odobrať tituly.

"Oslavy už boli, načo teraz meniť šampióna? Koho to trápi? Väčšina ľudí už má svojho víťaza."