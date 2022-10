Bizarné a chaotické. Som majster sveta? Ste si istý? pýtal sa Verstappen

SUZUKA. Pred Veľkou cenou Japonska boli karty rozdané jasne. Ak Max Verstappen získa o osem bodov viac ako Charles Leclerc, bude majstrom sveta.

V sobotu mimoriadne tesne vyhral na okruhu Suzuka kvalifikáciu. A pokiaľ by vyhral aj preteky, plus k ním pridal bod navyše za najrýchlejšie kolo, nemusel by sa pozerať na to, koľko bodov získa Leclerc.

Lenže preteky v Japonsku boli špecifické. Po úvodných troch kolách piloti zamierili späť do boxov, pretože poveternostné podmienky boli proti.

Dážď však postupne ustál a po skoro dvojhodinovom čakaní sa znovu začalo pretekať. Nešlo sa však na počet kôl, ale časomiera odpočítavala čas do konca. Boli to akoby šprintové preteky na 40 minút.