Nastalo ticho, šéf bol zdesený. Novinár tomu nechcel uveriť, bola to poprava šampióna

BRATISLAVA. Už zopár mesiacov je v kinách F1 film v hlavnej úlohe s Bradom Pittom. Stal sa trhákom a už stihol zarobiť vyše 615 miliónov dolárov.
Jedna z najdramatickejších scén sa odohráva v zákrute Parabolica na okruhu v talianskej Monze, keď letí vzduchom a následne zhorí monopost tímu APXGP.
Tvorcovia filmu sa inšpirovali skutočnou nehodou, ktorá sa v roku 2019 stala v pretekoch F3. Alexander Peroni akoby zázrakom vyviazol bez vážnych zranení.
Rovnaké miesto sa však spája aj s tragickou udalosťou, ktorá otriasla svetom formuly 1 pred viac ako polstoročím.
Parabolica mala byť poslednou zákrutou pred tým, ako Rakúšan Jochen Rindt spečatí zisk titulu majstra sveta. Napokon však má rovnaké spojenie, ako má zákruta Tamburello s osudom inej legendy, Ayrtona Sennu.
Mladík zdolal majstra sveta
Od smrti Jochena Rindta uplynulo v piatok 5. septembra už 55 rokov a dodnes je jediným pretekárom F1, ktorého vyhlásili za šampióna in memoriam.
Rodák z nemeckého Mainzu, ktorý však súťažil v rakúskych farbách, bol rockovou hviezdou motošportu. Nebezpečenstvo ho priťahovalo, vždy išiel na hranu a mal špecifický agresívny jazdecký štýl.
"Boli sme kamaráti. Jazdili sme spolu už vo formule 2 a bol mojím hrdinom. Jochen mal niečo do seba, ako napríklad Ayrton Senna alebo Enzo Ferrari.
Keď ste boli s ním, vedeli ste, že ste v prítomnosti niekoho výnimočného. Na jeho smrť nikdy nezabudnem," hovoril bývalý pretekár Tim Schenken.
Rindt mal niečo vyše roka, keď jeho rodičia zahynuli počas druhej svetovej vojny pri bombardovaní Hamburgu. Jeho výchovy sa ujali starí rodičia v Grazi a možno aj preto sa vždy cítil Rindt viac Rakúšanom ako Nemcom.
Cestu do elitného motoristického seriálu si vydláždil v nižších kategóriách. Už v druhých pretekoch v F2 senzačne zdolal v máji 1964 na okruhu v Crystal Palace bývalého majstra sveta Grahama Hilla.
Aj vďaka tomu si expresne rýchlo vybojoval miesto v F1 a už o tri mesiace neskôr debutoval v tíme Rob Walker Racing na domácej Veľkej cene Rakúska.
Na prvé víťazstvo síce čakal až do roku 1969, no medzitým ovládol s Ferrari preteky 24 hodín Le Mans a bol úspešný v iných jazdeckých sériách, vďaka čomu bol stále na očiach popredných tímov.
Brabham alebo Lotus?
Prelomový bol pre neho rok 1969, keď svoju kariéru spojil s tímom Lotus a tiež s kamarátom Berniem Ecclestonem, ktorý sa stal jeho manažérom.
Lotus v tom čase zháňal pilota, keďže v uplynulej sezóne zomrel v nemeckom Hockenheime dvojnásobný majster sveta Jim Clark. Pre Rindta bol vzorom, rešpektoval ho a jeho stratu niesol veľmi ťažko.
VIDEO: Dokument o kariére Jochena Rindta
Britova smrť prinútila Rindta viac sa zamyslieť nad bezpečnosťou. "Ak nie je v bezpečí Jim Clark, čo sa môže stať nám?" povedal rakúsky pilot.
Tím Lotus vlastnil britský konštruktér Colin Chapman, ktorého označovali za technického vizionára. Kým ostatné monoposty boli ťažké, cieľom Chapmana bolo čo najvýraznejšie zredukovať hmotnosť auta a tým zvýšiť rýchlosť.
To sa mu darilo, no išlo to na úkor spoľahlivosti a bezpečnosti. Ecclestone si spomína na debatu s Rindtom, keď zvažovali práve prestup do Lotusu.
"Mali sme ponuku od Brabhamu. Ponúkali nám o päť percent viac ako v Lotuse, no Jochenovi som povedal, že ak chce získať titul, má zabudnúť na financie.
Povedal som mu: Máš dobrú šancu s Lotusom, ale Colin to berie trochu desivo a ide na hranu. V tom aute máš väčšiu šancu zraniť sa ako v Brabhame. On však chcel vyhrať šampionát," povedal Ecclestone pre BBC Sport.
Už v druhých pretekoch v Španielsku mal Rindt ťažkú nehodu, na rovnakom mieste ako jeho tentokrát už tímový kolega Graham Hill. Šéfovi tímu adresoval list, v ktorom písal, že môže súťažiť len v aute, ktorému verí.
Auto náhle zatočilo doľava
Vo prvej sezóne vyhral preteky v americkom Watkins Glen, no osudový bol pre neho rok 1970, keď jazdil na revolučnom monoposte Lotus 72.
Maurice Phillippe ho zostavil tak, že mal klinový tvar, chladiče boli presunuté spredu do bočných častí, zaťaženie sa presunulo aj vplyvom väčšieho krídla dozadu a tiež sa zlepšili aerodynamické vlastnosti.
Otázna však bola spoľahlivosť a bezpečnosť. Pokiaľ Rindt dokončil preteky, vyhral. Po chybe Jacka Brabhama v poslednej zákrute ovládol preteky v Monaku a neskôr pridal na konto štyri víťazstvá po sebe.
Pred poslednými štyrmi pretekmi sezóny mal 20-bodový náskok (za víťazstvo sa udeľovalo 9 bodov, pozn.) a nemecký novinár Helmut Zwickl už uvažoval nad tým, kde bude najlepšie urobiť rozhovor s novým majstrom sveta.
"Zrazu nastalo ticho. Colin Chapman sa chytí za hlavu a na tvári sa mu zračí zdesenie. Áno, bol to Rindt, počujem niekoho povedať," spomína si Zwickl na okamihy tesne po nehode v kvalifikácii VC Talianska 1970.
Na trati neboli žiadne kamery, informácii bolo málo. Druhého jazdca Lotusu Johna Milesa vyslali, aby išiel na miesto nehody zistiť, čo sa stalo.
Medzitým prišiel do cieľa Denny Hulme, ktorý išiel za Rindtom: "Jochen je mimo trate v Parabolice. Vyzerá to zle. Auto náhle zatočilo doľava a narazilo do zvodidiel. Kolesá odleteli na trať a Jochen je stále v aute."
VIDEO: Tragická nehoda Jochena Rindta v Monze od 33:30 min
Zlomený brzdový hriadeľ
Postupne sa začali šíriť správy o tom, že Jochen Rindt je mŕtvy.
"Zatiaľ to nemám potvrdené. Odmietam tomu veriť, pretože v Monze už vyhlásili živých mŕtvych a mŕtvych nechali žiť," vravel vtedy novinár Zwickl.
Osud rakúskeho pilota bol však nezvratný. Riaditeľstvo pretekov ešte nariadilo prevoz do nemocnice, pretože podľa talianskych zákonov by museli preteky zrušiť, pokiaľ by jazdec zomrel priamo na okruhu.
Nemecký novinár si tiež spomína na to, ako Bernie Ecclestone dával zakrvavenú Rindtovu prilbu do čiernej tašky. Lotus označil za tenkú papierovú krabicu so zanedbaným bezpečnostným systémom.
Príčinou nehody bol zlomený pravý predný brzdový hriadeľ.
Navyše, Rindt nemal zapnuté spodné bezpečnostné pásy, keďže sa obával toho, že ak by po prípadnej nehode auto horelo, nedostal by sa z neho.
Lenže pri náraze sa jeho telo skĺzlo a horné pásy mu spôsobili smrteľné poranenia hrdla. Jeho šance na prežitie boli prakticky nulové.
Ickx je rád, že titul nezískal
Ešte v ten istý deň kvalifikácia pokračovala. Jackie Stewart vravel, že pokiaľ by sa vtedy nevrátil späť na trať, už by nikdy nejazdil. John Miles sa však po víkende v Monze už nikdy do monopostu neposadil.
Pre Ecclestonea to bola už druhá podobná skúsenosť so smrťou.
V roku 1958 videl, ako jeho priateľ a klient Stuart Lewis-Evans zahynul v plameňoch svojho havarovaného Vanwallu na Veľkej cene Maroka.
"Keď som sa dozvedel, že Jochen zomrel, rozhodol som sa, že s prácou v F1 skončím," povedal Ecclestone pre BBC Sport. Dokonca nebol ani na pohrebe, no následne svoj názor na odchod z F1 zmenil.
Napriek tragédii, ktorá sa stala v Monze, už nikto nedokázal Rindta v poradí šampionátu predstihnúť. Šancu mal Jacky Ickx na Ferrari, no v USA skončil až štvrtý, pričom z triumfu sa tešil Rindtov nástupca Emerson Fittipaldi.
VIDEO: Zábery z kariéry Jochena Rindta
Pred rokmi Ickx v podcaste Beyond The Grid povedal, že je šťastný, že v sezóne 1970 nezískal titul. Napokon sa majstrom sveta nikdy nestal.
"Nebolo by správne zvíťaziť nad niekým, kto sa nemohol brániť. Zaslúžil si to vyhrať, mal najväčší počet bodov a každý sa nazdával, že keby pokračoval, tak by nepochybne zvíťazil," povedal Belgičan.
Smrť Rindta prišla krátko po úmrtiach Brucea McLarena a Piersa Couragea a viedla aj k tomu, že od roku 1972 boli povinné šesťbodové bezpečnostné pásy.
"Dodnes si to pamätám ako popravu šampióna," dodal novinár Zwickl.
Rakúsky majster sveta po sebe zanechal manželku, fínsku modelku, Ninu a dcéru Natašu, ktorá mala v čase otcovej nehody iba jeden rok.
"Život s Jochenom bol nezabudnuteľný. Vzdala som sa kariéry modelky a sedela na boxovom múriku so stopkami. Keď zahynuli Bruce a Piers, bolo mi jasné, že sa to môže stať aj Jochenovi. Bol to však obrovský šok," dodala.