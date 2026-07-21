Dvadsaťročný šampión mieri do MotoGP. Honda získala jedného z najväčších talentov

David Alonso
David Alonso (Zdroj: X/Swinxy, Autor: X/Swinxy)
ČTK|21. júl 2026 o 11:38
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Kolumbijský šampión Moto3 z roku 2024 povýši do kráľovskej kubatúry a podpísal viacročnú zmluvu.

Predvlaňajší majster sveta v pretekoch cestných motocyklov v triede Moto3 Kolumbijčan David Alonso povýši od budúcej sezóny do kráľovskej kubatúry MotoGP.

Dvadsaťročný rodák z Madridu podpísal viacročný kontrakt s Hondou, ktorá o tom informovala. Zatiaľ nie je jasné, za ktorý z tímov bude terajší súper Filipa Salača v Moto2 jazdiť - či za fabrikou HRC, či satelitnou LCR.

Alonso debutoval v Moto3 v 15 rokoch V roku 2023 vyhral štyri Veľké ceny a skončil v šampionáte tretí.

O rok neskôr už najslabšej triede dominoval, ovládol 14 z 20 pretekov a získal titul. Potom prešiel do Moto2, kde vlani skončil deviaty a tento rok je zatiaľ štvrtý.

Doteraz v tejto kategórii zvíťazil v dvoch pretekoch, v júni v Brne bol druhý. Celú doterajšiu kariéru strávil v tíme Aspar.

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