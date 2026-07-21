Dvadsaťročný šampión mieri do MotoGP. Honda získala jedného z najväčších talentov

Predvlaňajší majster sveta v pretekoch cestných motocyklov v triede Moto3 Kolumbijčan David Alonso povýši od budúcej sezóny do kráľovskej kubatúry MotoGP.
Dvadsaťročný rodák z Madridu podpísal viacročný kontrakt s Hondou, ktorá o tom informovala. Zatiaľ nie je jasné, za ktorý z tímov bude terajší súper Filipa Salača v Moto2 jazdiť - či za fabrikou HRC, či satelitnou LCR.
Alonso debutoval v Moto3 v 15 rokoch V roku 2023 vyhral štyri Veľké ceny a skončil v šampionáte tretí.
O rok neskôr už najslabšej triede dominoval, ovládol 14 z 20 pretekov a získal titul. Potom prešiel do Moto2, kde vlani skončil deviaty a tento rok je zatiaľ štvrtý.
Doteraz v tejto kategórii zvíťazil v dvoch pretekoch, v júni v Brne bol druhý. Celú doterajšiu kariéru strávil v tíme Aspar.