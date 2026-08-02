Pajari na Toyote dosiahol druhý triumf za sebou, vyhral domácu Rely Fínska

Sami Pajari
Sami Pajari (Autor: TASR/Lehtikuva via AP)
ČTK|2. aug 2026 o 13:58
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Zvíťazil s pohodlným náskokom 45 sekúnd pred Švédom Solbergom.

Sami Pajari z Toyoty vyhral domácu Fínsku rely a po druhom víťazstve za sebou sa posunul na druhé miesto priebežného poradia majstrovstiev sveta.

Štyri súťaže pred koncom sezóny stráca fínsky jazdec 30 bodov na tímového kolegu Elfyna Evansa z Británie, ktorý na rýchlych šotolinových tratiach v okolí Jyvaskylä skončil tretí.

Dvadsaťštyriročný Pajari pred dvoma týždňami v Estónsku triumfoval prvýkrát v kariére vo WRC a na domácej pôde teraz na triumf nadviazal.

Do vedenia sa rodák z Lahti dostal v predposlednej sobotňajšej rýchlostnej skúške po nehode ďalšieho jazdca Toyoty Sébastiena Ogiera.

Francúzsky majster sveta skončil po havárii v lese a spoločne s navigátorom Julienom Ingrassiom museli stráviť noc v nemocnici na pozorovaní a v rely už nepokračovali. Podľa skoršieho vyhlásenia tímu ani jeden z nich neutrpel vážne zranenia.

Pajari vo Fínsku vyhral šesť rýchlostných skúšok a zvíťazil s pohodlným náskokom 45 sekúnd pred Švédom Oliverom Solbergom. Evans zaostal za víťazom 1:19,5 minúty. Najlepší z jazdcov konkurenčného tímu Hyundai Andrien Fourmaux z Francúzska bol štvrtý.

Na druhom mieste poradia MS vystriedal Pajari pilota Toyotu Takamota Kacutu, ktorý aj kvôli jazdeckej chybe a nárazu do stromu v záverečnej power stage dobehol šiesty.

Šampionát bude po mesačnej pauze pokračovať koncom augusta v Paraguaji.

Motorizmus

Sami Pajari
Sami Pajari
Pajari na Toyote dosiahol druhý triumf za sebou, vyhral domácu Rely Fínska
dnes 13:58
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