Pajari na Toyote dosiahol druhý triumf za sebou, vyhral domácu Rely Fínska

Sami Pajari z Toyoty vyhral domácu Fínsku rely a po druhom víťazstve za sebou sa posunul na druhé miesto priebežného poradia majstrovstiev sveta.
Štyri súťaže pred koncom sezóny stráca fínsky jazdec 30 bodov na tímového kolegu Elfyna Evansa z Británie, ktorý na rýchlych šotolinových tratiach v okolí Jyvaskylä skončil tretí.
Dvadsaťštyriročný Pajari pred dvoma týždňami v Estónsku triumfoval prvýkrát v kariére vo WRC a na domácej pôde teraz na triumf nadviazal.
Do vedenia sa rodák z Lahti dostal v predposlednej sobotňajšej rýchlostnej skúške po nehode ďalšieho jazdca Toyoty Sébastiena Ogiera.
Francúzsky majster sveta skončil po havárii v lese a spoločne s navigátorom Julienom Ingrassiom museli stráviť noc v nemocnici na pozorovaní a v rely už nepokračovali. Podľa skoršieho vyhlásenia tímu ani jeden z nich neutrpel vážne zranenia.
Pajari vo Fínsku vyhral šesť rýchlostných skúšok a zvíťazil s pohodlným náskokom 45 sekúnd pred Švédom Oliverom Solbergom. Evans zaostal za víťazom 1:19,5 minúty. Najlepší z jazdcov konkurenčného tímu Hyundai Andrien Fourmaux z Francúzska bol štvrtý.
Na druhom mieste poradia MS vystriedal Pajari pilota Toyotu Takamota Kacutu, ktorý aj kvôli jazdeckej chybe a nárazu do stromu v záverečnej power stage dobehol šiesty.
Šampionát bude po mesačnej pauze pokračovať koncom augusta v Paraguaji.