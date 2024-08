Expanduje formula 1 do Afriky? Čas na to už dozrel, hovorí Hamilton

Zatiaľ posledné podujatie MS F1 v Afrike sa konalo v roku 1993 v Juhoafrickej republike. Podľa generálneho riaditeľa F1 Stefana Domenicaliho sa však plánuje návrat formuly 1 do Afriky.

"Chceme ísť do Afriky, ale potrebujeme správne investície a správny strategický plán," povedal Domenicali nedávno pre Autosport.

Sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton sa už vyjadril v prospech návratu formuly 1 na čierny kontinent. "Čas na to už na sto percent dozrel," zdôraznil jazdec Mercedesu a zároveň jediný pretekár tmavej pleti medzi elitou efjednotky. Hamiltonov otec pochádza z karibského ostrova Grenada.

"Veľká cena Afriky by ukázala, aké skvelé je toto miesto a podporila by cestovný ruch. Mnoho ľudí, ktorí tam ešte neboli, nevie, aké je to tam krásne a obrovské,“ dodal 39-ročný Angličan.

Hamilton navštívil Afriku počas letnej prestávky druhýkrát po roku 2022. Bol v Maroku, Senegale, Benine, Mozambiku a Madagaskare. "Bola to fantastická letná prestávka, na ktorú budem určite spomínať. Bolo tam toľko skvelých spomienok a zážitkov, ktoré som si odniesol,," dodal.

Preteky F1 sa už niekoľko rokov jazdia na všetkých kontinentoch okrem Afriky, čiže nielen v Európe a Severnej Amerike, ale aj v Južnej Amerike, Ázii a Austrálii.