Hrozivý pád aj šialená chyba na konci. Španiel sa tešil predčasne

MotoGP - Veľká cena Katalánska 2022

Tesne po štarte, v nájazde do prvej zákruty, spadol Japonec Takaaki Nakagami. Hlavou narazil do zadného kolesa Francesca Bagnaiu a okrem talianskeho favorita zhodil aj domáceho pretekára Álexa Rinsa.

Nevídaný moment sa udial aj v samotnom závere pretekov. Španiel Aleix Espargaró vchádzal do posledného kola na druhom mieste, no potom to prišlo.

Espargaró si myslel, že už je po pretekoch, ale do konca zostávalo jedno kolo.

Keď si to uvedomil, bol už na šiestom mieste. Následne ešte síce predbehol talianskeho súpera Lucu Mariniho, ale piate miesto bolo veľkým sklamaním.

"Tak to je neskutočná chyba. On prišiel o pódium tri kilometre od miesta, kde sa narodil. A takýmto spôsobom. To je niečo, čo sa len tak nevidí. Na toto Aleix Espargaró do smrti nezabudne," dodal Svoboda.