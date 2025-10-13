Taliansku bude chýbať v kľúčovom dueli s Izraelom dôležitý strelec. Má viac ako gól na zápas

Moise Kean oslavuje gól proti Estónsku.
Moise Kean oslavuje gól proti Estónsku. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. okt 2025 o 14:23
ShareTweet0

V uplynulých štyroch stretnutiach v drese Talianska sa 25-ročný Kean presadil šesťkrát.

UDINE. Útočník talianskej futbalovej reprezentácie Moise Kean sa pre zranenie členka nepredstaví v zápase kvalifikácie MS proti Izraelu. Hráč Fiorentiny odohral v sobotnom stretnutí I-skupiny v Estónsku iba štvrťhodinu.

V 5. minúte otvoril skóre duelu, no po nešťastnom páde ho vystriedal Pio Esposito z Interu Miláno.

V uplynulých štyroch stretnutiach v drese Talianska sa 25-ročný Kean presadil šesťkrát. Utorkový duel v Udine by mohol byť kľúčový v rámci druhej priečky v tabuľke.

Dvanásťbodoví Taliani strácajú na prvých Nórov šesť bodov, pred Izraelom majú náskok troch. Oproti svojim súperom majú aj zápas k dobru, no suverénne skóre Nórska znamená, že Taliani sa s Izraelom zrejme pobijú o druhé miesto.

Utorkové víťazstvo by tak mohlo zverencov Gennara Gattusa výrazne priblížiť k miestenke v marcovom play off.

So severskou krajinou si zmerajú sily v záverečnom dueli skupiny, 16. novembra na štadióne San Siro v Miláne.

V dejisku zápasu sa podľa agentúry AFP očakáva, že približne 10.000 propalestínkych protestantov bude chcieť vyjadriť svoj nesúhlas s účasťou Izraela v kvalifikácii.

Na začiatku októbra sa demonštranti pokúšali dostať do tréningového centra reprezentácie vo Florencii, kde žiadali zrušenie zápasu. Starosta Udine Alberto Felice de Toni žiadal odloženie zápasu pre obavy z násilia.

Tabuľka skupiny I

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Zinedine Zidane so svojím synom Lucom.
Zinedine Zidane so svojím synom Lucom.
Som si istý, že sa vrátim k trénovaniu. Zidane potvrdil záujem viesť reprezentáciu
dnes 15:12
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Taliansku bude chýbať v kľúčovom dueli s Izraelom dôležitý strelec. Má viac ako gól na zápas