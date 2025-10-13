Taliansku bude chýbať v kľúčovom dueli s Izraelom dôležitý strelec. Má viac ako gól na zápas

UDINE. Útočník talianskej futbalovej reprezentácie Moise Kean sa pre zranenie členka nepredstaví v zápase kvalifikácie MS proti Izraelu. Hráč Fiorentiny odohral v sobotnom stretnutí I-skupiny v Estónsku iba štvrťhodinu.
V 5. minúte otvoril skóre duelu, no po nešťastnom páde ho vystriedal Pio Esposito z Interu Miláno.
V uplynulých štyroch stretnutiach v drese Talianska sa 25-ročný Kean presadil šesťkrát. Utorkový duel v Udine by mohol byť kľúčový v rámci druhej priečky v tabuľke.
Dvanásťbodoví Taliani strácajú na prvých Nórov šesť bodov, pred Izraelom majú náskok troch. Oproti svojim súperom majú aj zápas k dobru, no suverénne skóre Nórska znamená, že Taliani sa s Izraelom zrejme pobijú o druhé miesto.
Utorkové víťazstvo by tak mohlo zverencov Gennara Gattusa výrazne priblížiť k miestenke v marcovom play off.
So severskou krajinou si zmerajú sily v záverečnom dueli skupiny, 16. novembra na štadióne San Siro v Miláne.
V dejisku zápasu sa podľa agentúry AFP očakáva, že približne 10.000 propalestínkych protestantov bude chcieť vyjadriť svoj nesúhlas s účasťou Izraela v kvalifikácii.
Na začiatku októbra sa demonštranti pokúšali dostať do tréningového centra reprezentácie vo Florencii, kde žiadali zrušenie zápasu. Starosta Udine Alberto Felice de Toni žiadal odloženie zápasu pre obavy z násilia.