Oktagon 36: Polívka neúspešný, Pirát nedopustil prekvapenie

FRANKFURT NAD MOHANOM. Čo si vypýtal, to aj dostal. Bol to Zdeněk Polívka, kto si vyžiadal od promotérov Oktagonu súboj so slovenskou hviezdou Samuelom Krištofičom.

Duel bol okrem iného atraktívny i preto, že jeho víťaz pravdepodobne prehovorí do budúceho titulového stretu v strednej váhy.