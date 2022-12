Premýšľa, čo ďalej. Som už z toho otrávený, reaguje Kincl na zranenie Vémolu

Kincl ďalej spomína na to, ako sa už po druhýkrát musel prebojovať k šanci vyzvať Vémolu, no k druhému stretu nakoniec nikdy nedošlo.

„Do zápasu nastúpim, i keby som mal zomrieť. Tak nejak to bolo. Je to pre mňa veľmi nepríjemné, po zápase s Alexom som hneď šiel do (ďalšej) prípravy, ktorá ma stála mnoho času, energie a peňazí. Určité signály tu ale boli už dlhšiu dobu. Napríklad pri stretnutí Tvárou v Tvár sám Vémola spomínal nejaký marcový termín. Všetko som však bral iba ako nejakú psychologickú hru.

Teraz sa moje obavy potvrdili. Ako profesionálny športovec by sa mal starať o seba na sto percent. Všetci sme mali možnosť sledovať jeho rôzne večierky v dobe prípravy, ktoré sa ale nezhodujú s kvalitnou regeneráciou. Zranení sú v MMA časté, mám s tým svoje skúsenosti, ale podľa dostupných informácií sa tu rieši jedna a tá istá vec.

Ono to síce na sociálnych sieťach vyzerá hrozne cool, keď človek vybehne z nemocnice a hneď zamieri do telocvične, ale to hneď skončí presne takto. Bol by som rád, ak by si to uvedomili tí, ktorí tento štýl obdivujú a chceli by ho napodobniť. Doliečenie a regenerácia je ale súčasť tvrdej prípravy!

Úprimne neviem, čo teraz bude. Som už toho otrávený. Tento zápas chcem už štyri roky a zase z neho zišlo. Najskôr som sa k nemu mal prebojovať skrze XFN a keď som tam mal byť, tak Vémola ušiel. Tak som dostával rôzne odkazy, že som v inej organizácii, a tak som nakoniec skončil v Oktagonu, kde som si najskôr titul vybojoval a potom aj obhájil.

Urobil som pre to všetko. Teraz je na mieste otázka, či sa o ešte snažiť a zostať vo váhe do 84 kg, alebo sa mám sústrediť na nový projekt v divízii do 77 kilogramov. Obe mať nemôžem,“ píše na sociálnej sieti Instagram.